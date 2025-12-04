  1. استانها
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۴

رئیس‌جمهور وارد یاسوج شد

یاسوج-مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، صبح پنج شنبه در ادامه سفرهای استانی خود وارد یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد شد.

به گزارس خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، صبح امروز در ادامه سفرهای استانی خود وارد یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد شد.

این سفر یک‌روزه با محوریت دیدار و گفت‌وگو با گروه‌های مختلف اجتماعی و بررسی برنامه‌های توسعه‌ای استان انجام می‌شود.

به گفته استاندار کهگیلویه و بویراحمد دیدار با فرهیختگان و فرهنگیان، مادران شهدا، اعضای نهضت توسعه عدالت آموزشی، فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین حضور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

یدالله رحمانی گفت: این دیدارها با هدف بررسی وضعیت موجود و پیگیری مطالبات و چالش‌های استان انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور در پایان این سفر با حضور در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی از شبکه استانی دنا، نتایج و تصمیمات مرتبط با چهاردهمین سفر استانی دولت را تشریح خواهد کرد

