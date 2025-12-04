عزیزان: سطح زیر کشت گیاهان دارویی در ایلام ۲۶۰ هکتار است

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بعضی از مناطق استان، کشاورزان استان با یک ایده ساده توانسته‌اند اراضی کم‌بازده را به زیر کشت گیاهان دارویی ببرند.

وی تصریح کرد: گونه‌هایی همچون مریم‌گلی، آویشن و رزماری را در زمین‌های شیب‌دار کشت و با بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری قطره‌ای، علاوه بر تولید پایدار، زمینه اشتغال جوانان را فراهم می‌کنند

وی ادامه داد: تعدادی از کشاورزان نیز اقدام به کشت گل نرگس کرده‌اند؛ گیاهی که علاوه بر ارزش دارویی، صرفه اقتصادی قابل توجهی برای کشاورزان دارد. گونه‌های غالب کشت شده در این منطقه شامل گل نرگس، زعفران، بادرنجبویه، آویشن، زیره و نعنا فلفلی است.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام، در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان طی سال گذشته به حدود ۲۵۰ هکتار رسید که از این میزان بیش از ۱۵۰ تن محصول برداشت شده است.

عزیزان عنوان کرد: در ایلام بیش از ۱۲۰۰ گونه گیاه دارویی شناسایی شده که حدود ۹۰ درصد آن‌ها ارزش دارویی دارند و قابلیت فرآوری به شکل قرص، شربت، قطره و پماد را دارند.

وی افزود: با وجود ظرفیت بالای استان، هنوز کارخانه فرآوری گیاهان دارویی در ایلام وجود ندارد و محصولات به صورت خام به استان‌های دیگر ارسال می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام ادامه داد: احداث واحدهای فرآوری در منطقه زاگرس می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده قابل توجهی برای کشاورزان و اقتصاد استان به همراه داشته باشد.

وی گفت: برداشت گیاهان دارویی در ایلام تا پایان بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.