یوسفی: ۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دهلران به کشت پاییزه اختصاص یافت

جلال یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سطح واقعی اراضی زراعی شهرستان برای کشت پاییزه بالغ بر ۷۰ هزار هکتار پیشبینی شده است که میزان نیاز کودی اوره برای این سطح حدود ۳۰ هزار تن برآورد میشود.
وی بیان کرد: تمام هدفمان این است که این میزان کود بهطور کامل جذب و در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
وی با اشاره به تأمین انواع کود شیمیایی شامل کود اوره، سوپر فسفات تریپل، سوپر فسفات ساده و سولفات پتاسیم، تشریح کرد: با آغاز فصل کشت محصولات پاییزه و تاکنون حدود ۱۰ هزار تن کود اوره، بیش از ۱۱۰۰ تن کود فسفاته و بیش از ۱۶۰۰ تن کود پتاس بین کشاورزان توزیع شده است.
مدیر جهاد کشاورزی دهلران با اشاره به اهمیت تغذیه اصولی مزارع تاکید کرد: تغذیه مناسب و متعادل نقش تعیین کنندهای در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات دارد.
وی افزود: توصیه ما به کشاورزان این است که برنامه کودی خود را صرفاً بر اساس آزمون خاک و نیاز واقعی مزرعه تنظیم کنند تا هم هزینههای غیرضروری کاهش یابد و هم بهرهوری تولید بالا برود.
یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح تغذیه، علاوه بر افزایش عملکرد، به حفظ و تقویت خاک نیز کمک میکند. رویکردهای جدید بخش کشاورزی بر مدیریت هوشمند نهادهها و استفاده هدفمند از کودهای شیمیایی تمرکز دارد.
نظر شما