دوخطه کردن مسیر ریلی زنجان -قزوین از مهم ترین طرح های حوزه راه آهن است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ریل و راهآهن شاخص توسعه در تمامی کشورهاست، گفت: خداوند را شاکرم که امروز در استان زنجان حضور پیدا کردم و آغاز بازدیدهای ما نیز از حوزه ریلی بود. خوشبختانه عملیات ریلگذاری محور سنان تا غزلیه به پایان رسیده است و در مسیر نیز بازدیدهای فنی شامل بررسی کیفیت بالاست، ریزشها و سایر الزامات فنی عبور قطار انجام شد تا با اطمینان کامل شاهد افتتاح این پروژه باشیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طولانی شدن روند اجرای این طرح اظهار کرد: این پروژه از جمله طرحهایی است که دهها سال از آغاز آن میگذرد و در سالهای گذشته زحمات زیادی برای آن کشیده شده بود؛ اما حدود دو تا سه سال هیچ اقدام ملموسی در آن صورت نگرفته بود. با پیگیری استاندار زنجان، تلاش نمایندگان استان و زحمات مجموعه شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، امروز میتوانیم اعلام کنیم که ریلگذاری این محور به پایان رسیده است.
اهمیت راهبردی محور ریلی زنجان
صادق با تأکید بر نقش استراتژیک استان زنجان در کریدورهای حملونقلی کشور گفت: این مسیر نه فقط برای مردم استان زنجان امیدبخش است، بلکه بهدلیل قرار گرفتن در امتداد کریدور شرق به غرب و مسیر سرخس تا مرزهای شمالغرب، اهمیت بالایی در جابهجایی بار و مسافر دارد. این محور بخشی از مسیر جاده ابریشم نیز محسوب میشود و تکمیل آن اثرات قابل توجهی در توسعه حملونقل کشور خواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی با ابراز امیدواری نسبت به تکمیل همه مراحل فنی افزود: با تلاشهای انجامشده بهویژه در یک سال اخیر، با افتخار اعلام میکنم که ریلگذاری این طرح پایان یافته است و انشاءالله تا پایان امسال امکان بهرهبرداری رسمی و آغاز جابهجایی بار و مسافر در این محور فراهم خواهد شد.
دولت چهاردهم؛ دولت تکمیلکننده پروژهها است
صادق تأکید کرد: دولت دکتر پزشکیان دولتِ پایاندهنده طرحهای نیمهتمام است. این پروژه نیز یکی از همان طرحهایی بود که با وجود تلاشهای فراوان در سالهای گذشته، نیمهتمام مانده بود و امروز خوشحالیم که مرحله ریلگذاری آن به پایان رسیده است.
وی همچنین از برنامه بازدیدهای دیگر خود در استان زنجان بهویژه در حوزه مسکن خبر داد و افزود: بزودی خبرهای خوبی برای مردم استان زنجان اعلام خواهد شد.
