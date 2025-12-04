https://mehrnews.com/x39Mdf ۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸ کد خبر 6677682 استانها زنجان استانها زنجان ۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸ بازدید وزیر راه و شهرسازی از روند دوخطه کردن راه آهن زنجان-قزوین در این فیلم، بازدید وزیر راه و شهرسازی از روند دوخطه کردن راه آهن زنجان-قزوین را مشاهده میکنید. دریافت 19 MB کد خبر 6677682 کپی شد مطالب مرتبط وزیر نیرو:کشورهای منطقه به تنهایی قادر به عبور از بحران آب نخواهند بود دوخطه کردن مسیر ریلی زنجان -قزوین از مهم ترین طرح های حوزه راه آهن است تکمیل پروژههای نیمهتمام راهبرد اصلی وزارت راه و شهرسازی است برچسبها وزیر راه و شهرسازی فرزانه صادق مالواجرد زنجان
