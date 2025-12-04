  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

بازدید وزیر راه و شهرسازی از روند دوخطه کردن راه آهن زنجان-قزوین

در این فیلم، بازدید وزیر راه و شهرسازی از روند دوخطه کردن راه آهن زنجان-قزوین را مشاهده می‌کنید.

کد خبر 6677682

