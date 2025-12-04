خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محمدرضا بهرامی‌صفت: پس از تنش‌های شدید آبی در همدان و انتقال آب از سد تالوار روند تأمین آب پایدار شد اما کیفیت و طعم آب تغییر کرد و آنچه امروز در شهر همدان دیده می‌شود تغییر محسوس و ناخوشایند مزه آب است؛ تغییری که طی ماه‌های اخیر گلایه جدی شهروندان را به‌دنبال داشته و همچنان هیچ نهاد مسئول پاسخ روشنی درباره آن ارائه نمی‌کند.

بر اساس وعده‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان، قرار بود برای حل این مشکل، دستگاه اوزون‌زنی در تصفیه‌خانه شیخی‌جان تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نصب و راه‌اندازی شود؛ اقدامی که می‌توانست به‌طور مستقیم در رفع بو و طعم نامطلوب آب اثرگذار باشد. با اینکه نه‌تنها این وعده عملی نشد، بلکه پس از گذشت ماه‌ها، دستگاه مذکور همچنان نصب نشده و هیچ جدول زمانی مشخصی نیز اعلام نشده است.

در ادامه این بلاتکلیفی، شرکت آب منطقه‌ای اعلام کرد که نصب دستگاه به شرکت آب‌نیرو سپرده شده است؛ خبری که نه تنها وضع را روشن نکرد، بلکه پیچیدگی و ابهام بیشتری ایجاد کرد. در چنین شرایطی خبرنگار مهر برای پیگیری این موضوع با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گفتگو کرد.

طرح اوزون‌زنی از اختیار آب منطقه‌ای خارج شد

رضا اخلاص‌مند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرنوشت نصب دستگاه اُزون‌زنی در تصفیه‌خانه «شیخی‌جان» اظهار کرد: سال گذشته که دستگاه اجرایی طرح آبرسانی سد تلوار بودیم، پیمانکار را تحت فشار قرار دادیم تا قرارداد نصب سامانه اُزون‌زنی با شرکت ذی‌صلاح نهایی شود و حتی سوله‌های مورد نیاز آن نیز خریداری شد.

مدیرعامل افزود: امسال اما اجرای طرح به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران واگذار شده و اکنون آن مجموعه در حال پیگیری موضوع است تا وعده‌ای که به مردم داده شده عملیاتی شود. اگر اجرای طرح همچنان در اختیار ما بود، تلاش می‌کردیم این بخش سریع‌تر جمع‌بندی شود.

اخلاص‌مند با تأکید بر اینکه در قرارداد فعلی زمان تحویل قطعی ذکر نشده، گفت: اجرای عملیات منوط به تأمین اعتبار است و با افزایش نرخ ارز، قیمت تجهیزات اُزون‌زنی نیز به‌طور قابل‌توجهی رشد کرده است. با این حال مسئولان طرح اعلام کرده‌اند این موضوع را در اولویت قرار داده و امیدوارند هرچه سریع‌تر کیفیت آب شرب بهبود یابد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان درباره وضعیت مخزن سد تلوار نیز هشدار داد: تاکنون ۷۳ تا ۷۴ روز از سال آبی گذشته اما میزان بارش در استان همدان کمتر از ۲ میلی‌متر بوده؛ در حالی که باید بیش از ۶۹ میلی‌متر ثبت می‌شد. استان‌های همجوار از جمله کردستان و زنجان نیز شرایط مشابهی دارند و بارندگی‌ها در آن‌ها منفی است.

وی توضیح داد: ورودی مخزن سد به دلیل نبود بارش تقریباً صفر است و تنها از ذخایر سال‌های گذشته برداشت می‌کنیم. اگر بارندگی مؤثری رخ ندهد، آبی برای جبران برداشت‌ها وارد سد نمی‌شود و این وضعیت می‌تواند تأمین آب شرب شهرها را با مشکل مواجه کند.

اخلاص‌مند با درخواست از شهروندان همدان برای رعایت الگوی مصرف گفت: اگر مصرف کنترل نشود، منبع دیگری برای تأمین آب شرب وجود نخواهد داشت. الگوی مصرف رسمی از سوی شرکت آب‌وفاضلاب استان اعلام و ابلاغ شده و انتظار می‌رود مردم آن را جدی بگیرند.

مردم حق دارند بدانند چرا مزه آب این‌قدر ناخوشایند شده است

علیرضا خانجانی‌بَقا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم گلایه‌های مردمی درباره طعم و مزه نامطلوب آب شرب همدان اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره تغییر طعم، بوی خفیف و گِس‌شدن آب در برخی مناطق شهری دریافت شده که این مسئله نیازمند بررسی دقیق‌تر و پاسخ‌گویی شفاف دستگاه‌های مسئول است.

کارشناس کنترل کیفی آب و محیط زیست استان همدان بیان اینکه کیفیت احساس‌شده توسط مصرف‌کننده اعم از طعم، بو و رنگ، یکی از شاخص‌های مهم سلامت آب است، افزود: حتی اگر پارامترهای میکروبی و شیمیایی در محدوده استاندارد باشد، هرگونه تغییر محسوس در طعم آب می‌تواند نشانه اختلال در فرآیند تصفیه، تغییر در ترکیب منابع آب یا اشکال در شبکه انتقال باشد و نمی‌توان آن را امری عادی تلقی کرد.

خانجانی‌بَقا ادامه داد: انتقال آب از سد تالوار و کاهش کیفیت برخی منابع قبلی، به‌طور طبیعی نیازمند به‌روزرسانی سیستم‌های تصفیه و پایش پیوسته بوده است؛ اما آنچه امروز مشاهده می‌شود این است که طعم آب برای بخش قابل‌توجهی از شهروندان ناخوشایند شده و این موضوع باید با اقدامات عملی مدیریت شود، نه صرفاً با توضیحات کلی.

کارشناس کنترل کیفی آب و محیط زیست همدان با اشاره به وعده نصب سامانه اُزون‌زنی در تصفیه‌خانه شیخی‌جان گفت: اجرای این سامانه می‌توانست نقش مهمی در کاهش طعم و بوی غیرطبیعی آب داشته باشد، اما تأخیر در نصب و نبود جدول زمانی روشن، موجب تداوم نگرانی مردم شده است.

به گفته او، در چنین شرایطی لازم است آبفا و آب منطقه‌ای به جای پاس‌کاری اداری، گزارش دقیق و مستند از وضعیت کنونی ارائه کنند.

خانجانی‌بَقا تأکید کرد: مردم حق دارند بدانند دلیل این تغییر طعم چیست و چه زمانی قرار است کیفیت آب به حالت پایدار و قابل قبول برگردد. سلامت آب شرب موضوعی نیست که بتوان با اظهارات کلی از کنار آن گذشت. تا زمانی که سیستم تصفیه تکمیل نشود و پایش‌های آزمایشگاهی به‌صورت شفاف منتشر نگردد، ذهنیت منفی مردم درباره «طعم بد آب» همچنان باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های مرتبط باید هرچه سریع‌تر موضوع را تعیین‌تکلیف کنند، افزود: ادامه وضعیت فعلی می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به کیفیت آب شرب مخدوش کند و این مسئله برای دستگاه‌های مدیریت سلامت و خدمات شهری قابل پذیرش نیست.

در نهایت، آنچه امروز بیش از همه در شهر احساس می‌شود نه کمبود آب، بلکه کمبود پاسخ‌گویی است؛ وضعیتی که شهروندان را میان امید به اصلاح کیفیت آب و نگرانی از تداوم طعم ناخوشایند آن معلق نگه داشته است. همدان، که زمانی به آب گوارا و خوش‌طعمش شناخته می‌شد، اکنون چشم‌انتظار اقدام عملی و شفافیت نهادهایی است که هرکدام دیگری را مسئول معرفی می‌کنند.

تا زمانی که وعده نصب سامانه اوزون‌زنی از مرحله حرف به عمل نرسد و مسئولیت‌ها روشن نشود، مزه نامطلوب آب همچنان در کام مردم خواهد ماند؛ مزه‌ای که نه با وعده رفع‌و محو می‌شود و نه با پاس‌کاری اداری.