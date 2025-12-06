عباس صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گلایه مردم از کیفیت و طعم بد آب همدان اظهار کرد: هفته گذشته بازدیدی از تصفیه‌خانه شیخ‌جان داشتم؛ جایی که آب ورودی از سد تالوار به دلیل بو و طعم نامطلوب، کیفیت لازم را ندارد و این موضوع به‌حق موجب نارضایتی و اعتراض شهروندان همدانی شده است.

وی افزود: تکمیل تصفیه‌خانه و ارتقای کیفیت آب شرب همدان در اولویت وزارت نیرو قرار گرفته و با پیگیری‌های انجام‌شده، قرارگاه خاتم‌الانبیاء به عنوان پیمانکار وزارت نیرو و شرکت آب‌نیرو به عنوان مجری پروژه، روند تجهیز و تکمیل تصفیه‌خانه را با جدیت دنبال می‌کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ساخت دستگاه اوزون‌زنی به پیمانکار واگذار شده و اکنون این دستگاه در حال تولید است.

صوفی عنوان کرد: مسئولان مربوطه قول داده‌اند که در صورت نبود مشکل خاص، دستگاه حداکثر تا پایان سال تحویل و در تصفیه‌خانه نصب شود تا آب وارد شبکه از نظر بو و طعم به شکل اساسی اصلاح شود.

وی با بیان اینکه با جدیت پیگیر کیفیت آب همدان خواهم بود، بیان کرد: علاوه بر این، نصب دستگاه کلرزنی مکانیزه نیز در دستور کار قرار دارد و به زودی اجرا خواهد شد. این اقدامات به‌صورت جدی در حال پیگیری است تا کیفیت آب شرب شهر همدان به سطح مطلوب برسد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتبار این پروژه گفت: اجرای کامل این پروژه به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد که بخشی از آن تأمین شده و بخش دیگر نیز در حال پیگیری برای تأمین است.

صوفی افزود: امیدواریم با تکمیل این تجهیزات، نگرانی مردم شریف همدان درباره بو و طعم نامطلوب آب به‌طور کامل برطرف شود و آب باکیفیت وارد شبکه شهری گردد.