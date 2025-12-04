  1. استانها
گاز چندین محله شهری و روستایی در کرمانشاه قطع می‌شود

کرمانشاه- شرکت گاز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دلیل انجام تعمیرات، جریان گاز در برخی محلات شهری و روستایی شهرستان کرمانشاه روز پنج‌شنبه از ساعت ۹ تا ۱۷ قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه‌ای که از سوی شرکت گاز منتشر شد، جزئیات مربوط به قطعی گاز در چندین محله و منطقه شهری و روستایی کرمانشاه تشریح شده است.

در ابتدای این اطلاعیه با سلام و احترام خطاب به مردم شریف شهرستان کرمانشاه، تأکید شده است که به علت انجام تعمیرات ضروری در شبکه گاز، جریان گاز در مناطقی از جمله محله جعفرآباد، شهرک بعثت ۱ و ۲، شهرک ملاحسینی، محله شهید پیری و همچنین خیابان بازرگانی برای ساعاتی قطع خواهد شد.

بر اساس این اعلام، علاوه بر این مناطق شهری، کلیه روستاهای درودفرامان نیز در روز پنج‌شنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ با قطعی گاز مواجه خواهند شد. این زمان برای انجام تعمیرات و عملیات فنی مورد نیاز ضروری اعلام شده است.

در ادامه این اطلاعیه، شرکت گاز ضمن قدردانی از صبوری، همکاری و همراهی ساکنان این مناطق، از تمامی مشترکان خواسته است طی این مدت از هرگونه دستکاری در رگولاتورهای گاز به‌طور اکید خودداری کنند تا عملیات تعمیراتی بدون بروز حادثه و با حفظ کامل ایمنی به پایان برسد.

شرکت گاز همچنین اعلام کرده است اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی در صورت نیاز به‌گونه‌ای انجام می‌شود که شهروندان پیش از هر تغییر احتمالی در برنامه تعمیرات در جریان امور قرار گیرند.

