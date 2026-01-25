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۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

هیئت اجرایی انتخابات روستاهای بخش مرکزی همدان تعیین شد

هیئت اجرایی انتخابات روستاهای بخش مرکزی همدان تعیین شد

همدان- در راستای اجرای مواد ۴۷ و ۴۸ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراهای روستاهای بخش مرکزی همدان تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای مفاد ۴٧ و ۴٨ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و با حضور اعضای حقوقی هیئت اجرایی و اعضای هیئت نظارت بخش مرکزی و معتمدین مربوطه، جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی همدان برگزار و معتمدین از بین خود تعداد ٧ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل را به عنوان اعضای هیئت اجرایی بخش انتخاب کردند.

به ترتیب کسب بیشترین آرا، آقایان هادی خانلو، مهدی سطوتی، سعید میرزایی، روح اله امانی، مسعود بنوان، رضاکردورکانه و سید حسن حسینی به ترتیب به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

کد مطلب 6730757

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