پیش بینی وضعیت آب و هوایی هرمزگان ۱۳ آذر ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور کارشناس هواشناسی گفت: در ساعات صبح در سواحل و جزایر خلیج فارس و تنگه هرمز پدیده مه صبحگاهی همراه با کاهش موقتی میدان دید افقی و در طول روز غبار محلی مورد انتظار است. آسمان استان قسمتی ابری همراه با گذر ابر و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

سی سی پور افزود: وقوع بارش پراکنده باران و رعدوبرق در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

وی گفت: در ساعات صبح تا ظهر امروز وزش بادهای شرقی در تنگه هرمز و دریای عمان و در ساعات بعدازظهر وزش بادهای جنوب غربی تا شمال غربی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز مورد انتظار است و وضعیت دریا کمی مواج خواهد شد. همچنین در جزایر خلیج فارس و برخی نقاط تنگه هرمز افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق گاه تند باد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود. توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی جهت تردد ایمن احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

فردا؛ جمعه ۱۴ آذر ماه دامنه فعالیت سامانه بارشی در جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و برخی از مناطق و ارتفاعات استان بیشتر خواهد شد و احتمال تقویت نقطه‌ای بارش‌ها در جزایر و مناطق ساحلی خلیج فارس، تنگه هرمز و برخی ارتفاعات استان وجود دارد؛ بنابراین توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود. این سامانه بارشی تا ساعات صبح یکشنبه ۱۶ آذر ماه در مناطق دریایی یاد شده فعالیت خواهد داشت.

به لحاظ دمایی طی فردا به دلیل ابرناکی و افزایش رطوبت نسبی افزایش دمای کمینه و کاهش دمای بیشینه پیش بینی می‌شود و از روز شنبه ۱۵ آذر کاهش دمای کمینه در سطح استان مورد انتظار است.