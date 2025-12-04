به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خزاعی از تحت حمایت قرار گرفتن ۲ هزار و ۷۹ مددجو در قالب بیمه‌های اجتماعی و روستایی و عشایری خبر داد و اظهار کرد: این اقدام گامی مهم در مسیر توانمندسازی اقتصادی و ایجاد آینده‌ای مطمئن برای خانوارهای کم‌برخوردار استان است.

وی با گرامی‌داشت ۱۳ آذر روز بیمه بیان کرد: در راستای گسترش چتر حمایتی بیمه‌های اجتماعی هزار و ۹۹ مددجوی روستایی و عشایری تحت حمایت قرار گرفته‌اند.

به گفته وی این طرح در چارچوب سیاست‌های عدالت‌محور کمیته امداد اجرا شده و هدف آن ایجاد پشتوانه‌ای پایدار و افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی برای خانوارهای فاقد درآمد ثابت و فاقد بیمه است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان افزود: همچنین ۹۸۰ مددجو نیز تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۸۴۷ نفر زنان سرپرست خانوار و ۱۳۳ نفر مجریان طرح‌های اشتغال و خودکفایی هستند.

به گفته خزاعی، این حمایت‌ها نقش مهمی در تقویت پایداری اقتصادی خانواده‌ها داشته و شرایط بهره‌مندی از مزایایی همچون بازنشستگی، مستمری فوت و ازکارافتادگی را فراهم می‌کند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان با اشاره به اهمیت بیمه اجتماعی برای مددجویان گفت: مددجویانی که از طریق کمیته امداد به شعب سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌شوند، در صورت پرداخت حق بیمه طی ۱۰ سال و رعایت شرایط سنی، امکان دریافت مستمری بازنشستگی را خواهند داشت؛ امری که می‌تواند گامی بلند در مسیر استقلال مالی و افزایش امنیت اجتماعی خانوارهای محروم باشد.

خزاعی با قدردانی از تلاش‌های همکاران کمیته امداد و همراهی نیکوکاران تأکید کرد: روز بیمه یادآور این حقیقت است که پشتوانه اجتماعی پایدار، گام اساسی امیدبخشی و توانمندسازی مددجویان به شمار می‌رود.