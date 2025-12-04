برداشت ۳۵ هزار تن سویا در اردبیل پیش بینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غفور آقایی اظهار کرد: میزان تولید یا برداشت دانه روغنی سویا در استان اردبیل در سال ۱۴۰۲ در حدود ۴۵ هزار تن بود و استان اردبیل رتبه نخست برداشت سویا در کشور را دارد.
مدیر تعاون روستایی استان اردبیل نیز اعلام کرد: در سال جاری تاکنون بالغ بر ۲۰ هزار تن سویا از کشاورزان شمال استان خریداری شده و این خرید در راستای حمایت از تولیدکنندگان محلی و تأمین نیاز صنایع روغنی کشور انجام گرفته است.
وی افزود: ۹۵ درصد بهای سویای خریداری شده بهصورت نقدی به کشاورزان پرداخت شده و پنج درصد باقیمانده نیز بهمحض حمل محصول از انبار تسویه حساب خواهد شد.
غلامرضا میرزا حسینی ادامه داد: این اقدام با هدف تأمین نقدینگی کشاورزان و ایجاد انگیزه در توسعه کشت سویا صورت گرفته است.
وی بیان کرد: خرید تضمینی محصولات کشاورزی بهویژه سویا، نقش مهمی در پایداری تولید و افزایش امنیت غذایی کشور دارد و این سازمان با جدیت، روند پرداختها و تحویل محصول را پیگیری میکند.
