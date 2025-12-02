میرزاحسینی: ۲۰ هزار تن سویا از کشاورزان استان اردبیل خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا میرزاحسینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری بالغ بر ۲۰ هزار تن سویا از کشاورزان شمال استان اردبیل خریداری شده است. این خرید در راستای حمایت از تولیدکنندگان محلی و تأمین نیاز صنایع روغنی کشور انجام پذیرفته است.
وی افزود: برای دانهی روغنی سویا، ۹۵ درصد بهای محصول بهصورت نقدی پرداخت شده و ۵ درصد باقیمانده نیز بهمحض حمل محصول از انبار تسویه خواهد شد. این اقدام با هدف تسهیل نقدینگی کشاورزان و ایجاد انگیزه در توسعه کشت سویا صورت گرفته است.
مدیر تعاون روستایی استان اردبیل تأکید کرد که خرید تضمینی محصولات کشاورزی، بهویژه سویا، نقش مهمی در پایداری تولید و افزایش امنیت غذایی کشور دارد و این سازمان با جدیت روند پرداختها و تحویل محصول را پیگیری میکند.
