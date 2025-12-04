به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مروی صبح پنجشنبه در هشتمین اجلاسیه آستانهای مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی که در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد گفت: این اجتماع سالانه نمادی از همافزایی مجموعههای زیارتی کشور است و قدردانی از دستاندرکاران آن را وظیفه خود میداند.
وی با ذکر فرازی از دعای نخست صحیفه سجادیه اظهار داشت: امام سجاد (ع) در این دعا خداوند را برای آفرینش هستی و قرار دادن حق بر جایگاه حقیقی آن ستایش میکند و همین یادآوری، انسان را به جایگاه والای خلیفه الهی و شکر نعمتهای بیپایان دعوت میکند.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه زیارت از ارکان مهم حیات معنوی جامعه است افزود: زیارت امری شفاف، معنوی و دارای ظرفیت جریانسازی در جامعه اسلامی است و نباید اجازه داد این حقیقت قدسی در روایتهای تحریفشده قرار گیرد.
وی گفت: برخی جریانها در سالهای اخیر کوشیدهاند زیارت را به قالب گردشگری مذهبی فروبکاهند و آن را مطابق الگوهای دلخواه خود بازتعریف کنند، در حالی که زیارت از قداست و بار معنایی جداشدنی نیست و نباید اجازه داد این جایگاه آسیب ببیند.
مروی با اشاره به تجربه سالهای کرونا افزود: در آن دوران برخی تحلیلگران اجتماعی پیشبینی میکردند که محدودیتهای کرونایی فرهنگ زیارت را دچار دگرگونی کند و گرایش جامعه به زیارت کاهش یابد.
وی گفت: این تحلیلها نهتنها محقق نشد بلکه پس از بازگشایی اماکن مقدس، شاهد افزایش حضور زائران و اشتیاق بیشتر مردم به زیارت بودیم و این امر نشاندهنده ریشهدار بودن الگوی زیارت در باور عمومی ملت ایران است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: توجه صرف به آمار جمعیتی زائران، شاخص کافی برای سنجش وضعیت زیارت در کشور نیست و اگروهی از مردم هنوز ارتباط مستمری با زیارت برقرار نکردهاند یا جایگاهی برای آن در زندگی خود نمیبینند.
وی گفت: وظیفه مجموعههای فرهنگی و زیارتی این است که مسیر ارتباط این گروهها با فضای زیارت را هموار سازند تا بتوانند از آثار معنوی و الهامبخش آن بهرهمند شوند.
تولیت آستان قدس رضوی نقش زیارت را در ایجاد هویت فرهنگی و تقویت روحیه دینی جامعه مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: زیارت ظرفیتی است که میتواند الهامآفرین باقی بماند و جریانسازی معنوی در جامعه ایجاد کند.
وی گفت: ضروری است برنامهریزیهای فرهنگی به شکلی انجام شود که همه مسلمانان، چه در ایران و چه در سایر کشورهای اسلامی، بتوانند به این نعمت الهی دسترسی پیدا کنند و از مواهب معنوی آن بهرهمند شوند.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعههای زیارتی وظیفه دارند ضمن حفظ قداست این مسیر الهی، مراقب باشند زیارت از اصالت تاریخی و معنوی خود فاصله نگیرد و همچنان بهعنوان یکی از مهمترین عوامل پیونددهنده جامعه اسلامی نقشآفرینی کند.
قم- تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر جایگاه بنیادین زیارت در حیات معنوی جامعه، این سنت ریشهدار را عامل مهمی در شکلگیری جریانهای تمدنی و هویتساز در جهان اسلام دانست.
