به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب پیش از ظهر پنجشنبه در هشتمین اجلاسیه آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی که به میزبانی آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد گفت: برگزاری این رویداد سالانه، جلوه‌ای از انسجام و هماهنگی میان مجموعه‌های زیارتی کشور است و قدردانی از تلاش‌ها و مهمان‌نوازی دست‌اندرکاران را ضروری می‌دانم.



وی با تأکید بر جایگاه ممتاز مسجد جمکران در میان اماکن مذهبی کشور گفت: اگرچه همه اماکن اسلامی و بقاع منسوب به اهل‌بیت (ع) در فرهنگ دینی از مقام رفیعی برخوردارند، مسجد مقدس جمکران برای بسیاری از زائران تجربه‌ای متمایز و احساسی عمیق‌تر ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده جایگاه معنوی این مکان شریف است.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به برگزاری جلسات ماهانه مرتبط با مسائل حج افزود: این نشست‌ها فرصتی ارزشمند برای تبادل دیدگاه‌ها، ارائه گزارش‌ها و انتقال رهنمودهای مراجع عظام تقلید فراهم می‌کند و نقش مهمی در هماهنگی فعالیت‌ها و ارتقای کیفیت برنامه‌ها دارد.



وی با بیان اینکه بسیاری از طرح‌ها و ابتکارات فرهنگی در دوره‌های گذشته پایه‌گذاری شده بود گفت: در دوره کنونی نیز تلاش شده برنامه‌های فرهنگی عمق بیشتری پیدا کند و انس با قرآن در کاروان‌ها و هتل‌ها توسعه یابد. حضور استادان دانشگاه، چهره‌های حوزوی و فعالان فرهنگی در جلسات فرهیختگی موجب شده این برنامه‌ها اثرگذاری معنوی گسترده‌تری برجای بگذارد.



نواب با اشاره به محورهای توصیه‌شده در بیانیه گام دوم انقلاب افزود: گسترش آموزش‌های فرهنگی و تقویت برنامه‌های معنوی در مناسبت‌های ویژه، همچنین توجه ویژه به موضوع مهدویت از اولویت‌های جدی در برنامه‌ریزی‌های حوزه حج و زیارت است.



وی فعالیت‌های بین‌المللی و دیدار با مسئولان حج دیگر کشورها را از اقدامات مؤثر این مجموعه دانست و گفت: با وجود محدودیت‌های موجود و ملاحظات امنیتی دولت عربستان، تلاش شده برنامه‌های فرهنگی زائران ایرانی دچار خلل نشود و با کیفیت مناسب ادامه پیدا کند.



نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت توجه به برنامه‌های خانواده‌محور و آموزش مستمر نیروهای فعال در حوزه حج و زیارت را ضروری دانست و افزود: ایجاد ارتباطات سازنده و رابطه برادرخواندگی میان آستان‌ها و اماکن متبرکه می‌تواند زمینه گسترش همکاری‌های فرهنگی و افزایش اثرگذاری فعالیت‌ها را فراهم کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌ریزی‌های مرتبط با حج و عمره و سفرهای عتبات عالیات گفت: با وجود چالش‌هایی که در مسیر اجرای برنامه‌ها وجود دارد، تلاش می‌شود خدمات فرهنگی، اجرایی و معنوی زائران با بهترین کیفیت ارائه شود و در دوره جدید، این همکاری با همراهی آستان‌های مقدس گسترش بیشتری پیدا کند.