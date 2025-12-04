  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

بهرامی: ۱۰ درصد منابع کهگیلویه و بویراحمد به استان اختصاص یابد

بهرامی: ۱۰ درصد منابع کهگیلویه و بویراحمد به استان اختصاص یابد

یاسوج-نماینده مردم شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۰ درصد از منابع کهگیلویه و بویراحمد به خود استان اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی صبح پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی با رئیس جمهور اظهار کرد: ما بر روی گنج هستیم اما در رنج زندگی می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه بی عدالتی در این استان هک شده در حالی که گنجینه‌ای پنهان در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، افزود: ما فقط از جنابعالی درخواست داریم پنج الی ۱۰ درصد از منابع کهگیلویه و بویراحمد که شامل آب، گاز و نفت است را به این استان دهید.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این اقدام صورت گیرد می‌توان گفت این استان یکی از ثروتمندترین استان‌های کشور است.

وی افزود: مردم این استان ناراحت هستند و انتظار دارند که با نگاه کارشناسی و با صداقت مشکل سدسازی حل شود.

بهرامی تاکید کرد: مردم انتظار دارند که شما درخواست توقف سدسازی در دامنه کوه دنا را دهید.

کد خبر 6677728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها