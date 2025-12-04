بهرامی: ۱۰ درصد منابع کهگیلویه و بویراحمد به استان اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهرامی صبح پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی با رئیس جمهور اظهار کرد: ما بر روی گنج هستیم اما در رنج زندگی میکنیم.
وی با اشاره به اینکه بی عدالتی در این استان هک شده در حالی که گنجینهای پنهان در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، افزود: ما فقط از جنابعالی درخواست داریم پنج الی ۱۰ درصد از منابع کهگیلویه و بویراحمد که شامل آب، گاز و نفت است را به این استان دهید.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این اقدام صورت گیرد میتوان گفت این استان یکی از ثروتمندترین استانهای کشور است.
وی افزود: مردم این استان ناراحت هستند و انتظار دارند که با نگاه کارشناسی و با صداقت مشکل سدسازی حل شود.
بهرامی تاکید کرد: مردم انتظار دارند که شما درخواست توقف سدسازی در دامنه کوه دنا را دهید.
نظر شما