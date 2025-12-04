پزشکیان: برای رفع موانع پیش روی سرمایه گذاری تلاش می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان ظهر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی با بیان اینکه اقداماتی که با همه مشکلات در حال انجام است مبارک است، گفت: ما وظیفه خدمت به مردم داریم و هر کاری از دستمان بر میآید انجام و تلاش خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه قرار نیست هر کاری در گذشته انجام نشده الان انجام دهیم، تصریح کرد: در رابطه با ساخت سد سازی، دانشگاههای مهم کشور در حال تحقیق و پژوهش هستند.
رئیس جمهور با بیان اینکه ما مخالف طرحهای زیست محیطی هستیم، تصریح کرد: دانشگاههای علامه طباطبایی، تهران، فردوسی مشهد و شهید بهشتی در حال پژوهش هستند.
وی با تشکر از سرمایه گذاری برای افزایش تولید، تاکید کرد: من دعوت میکنم از سرمایه گذاران که به تهران بیایید و موانع را برداریم، البته یک دفعه نمیتوانیم این مشکلات را حل کنیم.
پزشکیان تاکید کرد: با اتکا به تولید کننده و نخبهها میتوانیم بر همه موانع غلبه کنیم و به جای اینکه ذهنیتی ایجاد کنیم منیت در آن بیاید.
وی بیان کرد: با هدایت و درایت رهبر معظم انقلاب توانستیم مشکلات را حل کنیم که الان برای اولین بار استاندار کرد و بلوچ در کردستان و سیستان و بلوچستان منصوب کنیم.
وی افزود: بر اساس عدالت باید برای همه ایران تلاش کنیم و زحمت بکشیم.
