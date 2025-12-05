امیر ایرانی: نیروی دریایی نقش حیاتی در امنیت ملی ایفا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی شامگاه پنجشنبه در مراسم چهل‌وپنجمین سالگرد تأسیس دانشگاه دریایی حضرت امام خمینی (ره) در نوشهر و تجلیل از فرماندهان و دانشجویان برتر، حضور در جمع جوانان، اساتید و فرماندهان را روز به‌یادماندنی و افتخاری برای خود توصیف کرد و با یادآوری تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای دریایی در طول ۴۵ سال گذشته، گفت: موفقیت‌های این نیرو نتیجه زحمات فرماندهان و خون شهدای دفاع مقدس و جنگ‌های پس از آن است.

امیر دریادار ایرانی با اشاره به اهمیت مدال‌ها و افتخارات نیروی دریایی، گفت: نیروی دریایی امروز در جهان یک نیروی حیاتی و تعیین‌کننده است و این جایگاه با عملیات‌های برون‌مرزی، از جمله گروه ۸۶ و سامانه فرماندهی در سال‌های اخیر به دست آمده است.

وی همچنین یادآور شد: حضور موفق همرزمان و فرماندهان در صفوف مختلف، جایگاه ایران را در بین نیروهای مسلح ارتقا داده و به برکت خون شهدای عزیز و حمایت انقلاب حاصل شده است.

وی به نقش دانشگاه دریایی در تربیت نیروهای متخصص اشاره کرد و افزود: دانشگاه دریایی با آموزش‌های علمی و عملی، مسیر موفقیت و پیشرفت را برای جوانان هموار کرده است و دانشجویان امروز مسئولیت سنگین دفاع از کشور را با افتخار بر دوش خواهند کشید.

امیر دریادار ایرانی با بیان خاطراتی از تلاش‌های گذشته و موفقیت‌های عملیاتی، گفت: از تنگه هرمز تا شمال خلیج فارس، نیروی دریایی با حضور فعال و سامانه‌های فرماندهی پیشرفته، نقش حیاتی در امنیت ملی ایفا کرده است.

وی افزود: ثبت نهم آذر به عنوان روز فرمان دانشگاه، به پاس تلاش‌ها و زحمات فرماندهان و کارکنان، نشان‌دهنده اهمیت استمرار این مسیر در آینده است.

این مراسم با حضور خانواده‌های شهدا، فرماندهان پیشکسوت و مسئولان دانشگاهی برگزار شد و بر تلاش‌های بی‌وقفه نیروی دریایی در تربیت نسل‌های جوان و تقویت جایگاه کشور در سطح بین‌المللی تأکید شد.