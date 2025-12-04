۱۰ میلیون مترمربع آسفالت روستایی طی ۳ سال در خوزستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اکبری فضلی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های بهسازی و آسفالت روستاهای بهبهان که با حضور فرماندار شهرستان، معاونان، بخشداران، دهیاران و مدیرعامل شرکت نفت و گاز آغاجاری برگزار شد، اظهار کرد: با مشارکت شرکت ملی نفت و مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیون مترمربع عملیات زیرسازی و آسفالت در سطح روستاهای استان اجرا شده است

وی افزود: در شهرستان بهبهان نیز از سال ۹۶ تا امروز کارهای بزرگی انجام شده و پروژه‌های روستایی با اعتباری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به ثمر رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن با اشاره به توجه ویژه به روستاهای بهبهان در سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال، هفت روستا از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی تأمین اعتبار شدند. روستای شهرک وحدت که امروز در آن حضور داریم، از جمله روستاهایی است که بیشترین حجم عملیات زیرسازی را داشته و تنها در این روستا بیش از ۵۰ هزار مترمربع عملیات عمرانی انجام شده است.

وی با قدردانی از پیگیری‌های مسئولان محلی و استانی گفت: برای شهرک وحدت به‌طور ویژه چهار تا پنج جلسه اختصاصی برگزار شد و این حجم از کار بدون تلاش فرماندار، نماینده شهرستان، مدیران دستگاه‌ها و همراهی مجموعه شرکت نفت امکان‌پذیر نبود.

او در پایان تأکید کرد: تمام این اقدامات بزرگ را به مردم بهبهان، به‌ویژه اهالی روستای شهرک وحدت تقدیم می‌کنیم.