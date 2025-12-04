به گزارش خبرنگار مهر، محمد طلا مظلومی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های بهسازی و آسفالت روستاهای این شهرستان اظهار کرد: آنچه امروز در قالب افتتاحیه مشاهده می‌کنید، تنها بخش کوچکی از فعالیت‌ها و تلاش‌های دو مجموعه بزرگ یعنی شرکت ملی نفت (وزارت نفت و مناطق نفت‌خیز جنوب) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

وی افزود: این حمایت‌ها محدود به عرصه آسفالت نیست؛ بلکه در حوزه‌های مهمی مانند راه و شهرسازی، خدمات بهداشت و درمان، روشنایی و سایر نیازهای عمرانی و اجتماعی نیز نقش بسزایی داشته‌اند. توجه این مجموعه‌ها به مناطق پیرامونی و روستاهای مجاور حوزه نفت، توجهی جدی و مبتنی بر باور خدمت به مردم است.

نماینده مردم بهبهان با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های مختلف گفت: در این مسیر، وزارت نفت، شرکت ملی نفت، مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری و گچساران و نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با دلسوزی و دغدغه‌مندی پای کار هستند و با تعلق خاطر نسبت به مردم، برای حل مشکلات آنان تلاش می‌کنند.

او اظهار امیدواری کرد: ان‌شاءالله این خدمات گسترده و ارزشمند مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گیرد.