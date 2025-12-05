پذیرش دانشجوی دکترای ناوبری؛ ۸۰ واحد منازل سازمانی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ابوطالب مطلبی شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت چهل‌وپنجمین سالگرد تأسیس دانشگاه و آئین روز دانشجو اعلام کرد: مهرماه سال ۱۴۴ هنرستان دریایی ملوان در کنار دانشگاه افتتاح شد و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی با سرعت و کیفیت بالایی ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی در نیروی دریایی گفت: برنامه‌های دانشگاه به گونه‌ای طراحی شده که دانشجویان علاوه بر آموزش‌های نظری، به‌صورت عملی آماده حضور در آب‌های دوردست و اجرای فرامین مقام معظم رهبری شوند. دانشجویان به همراه اساتید و فرماندهان، در فرآیندهای عملیاتی و دریانوردی مشارکت می‌کنند و با شور و انگیزه بالا مهارت‌های لازم را کسب می‌کنند.

فرمانده دانشگاه به دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه اشاره کرد و افزود: نزدیک به ۱۰۰ دانشجو در کنار اساتید ارجمند در زمینه‌های پژوهشی فعالیت می‌کنند و شناورهای تولید شده توسط نیروی دریایی در سال‌های اخیر توسط دانشگاه توسعه و نصب شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی همچنین گفت: در رشته‌های تحصیلات تکمیلی، دانشگاه کارشناسی ارشد ناوبری و عملیات دریایی را ارائه می‌دهد که تنها در پنج دانشگاه دنیا ارائه می‌شود و امسال برای اولین بار دکترای ناوبری دریایی دانشجو پذیرفته شد و دانشگاه تنها در دنیا است که دکترای عملیاتی دریایی و دکترای مهندسی مکانیک را در مقطع دکترا ارائه می‌دهد.

امیر مطلبی موفقیت‌های دانشگاه را نتیجه زحمات گذشته نیروها و فرماندهان دانست و گفت: تمامی این پیشرفت‌ها بدون اقدامات و پایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته امکان‌پذیر نبود.

وی در ادامه به بازسازی و افتتاح زیرساخت‌های دانشگاه اشاره کرد و افزود: مسجد دانشگاه به‌طور کامل بازسازی شده و سیستم صوتی آن نیز نصب گردیده است و کارشناسان آن را یکی از زیباترین مساجد دانشگاهی کشور توصیف کرده‌اند.

وی افزود: همچنین ۸۰ واحد از منازل سازمانی دانشگاه که سال‌ها معطل مانده بود، با تلاش و برنامه‌ریزی بازسازی و امروز در اختیار همکاران و اعضای دانشگاه قرار گرفت.

امیر مطلبی در پایان گفت: این اقدامات گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشگاه است و زمینه را برای ارتقای سطح علمی و عملی دانشجویان و نیروی دریایی کشور فراهم می‌کند.