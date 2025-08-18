برپایی جشنواره سرود نداجا؛ پژوهشگاه عالی نیروی دریایی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ابوطالب مطلبی در این مراسم با اشاره به تصویب پژوهشگاه عالی نیروی دریایی هوشمند گفت: این پژوهشگاه که کمتر از یک ماه دیگر فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد، گامی ارزشمند در جهت توسعه علمی، ارتقای آموزشهای تخصصی و پاسخ به نیازهای نوین دفاعی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر به عنوان بزرگترین مرکز آموزشی و پژوهشی دریایی کشور، جایگاهی حیاتی در تربیت آیندهسازان و تأمین توانمندیهای راهبردی نیروی دریایی ارتش دارد و همواره در خط مقدم فعالیتهای علمی و آموزشی قرار داشته است.
فرمانده دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) با یادآوری مقاومت این مرکز در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در شرایطی که بسیاری از دانشگاهها تعطیل بودند، این دانشگاه حتی در طول ۱۲ روز بمباران دشمن نیز لحظهای فعالیتهای آموزشی و تربیتی خود را متوقف نکرد و دانشجویان و اساتید با شجاعت و ایستادگی آموزشها را ادامه دادند.
امیر مطلبی همچنین با اشاره به همراهی و صبوری خانوادههای کارکنان و دانشجویان گفت: این خود نشانهای از انسجام، تعهد و همبستگی مجموعه دانشگاه دریایی نوشهر بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امروز نیز همکاران و دانشجویان دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) با روحیه داوطلبانه و انقلابی در مسیر تربیت نیروهای متخصص گام برمیدارند و تا آخرین قطره خون پای کشور، انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهند ایستاد.
این جشنواره با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و هنری در حضور خانوادههای معظم کارکنان و جمعی از مسئولان لشکری در حال برپایی است.
