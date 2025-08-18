  1. استانها
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۷:۴۸

برپایی جشنواره سرود نداجا؛ پژوهشگاه عالی نیروی دریایی تصویب شد

برپایی جشنواره سرود نداجا؛ پژوهشگاه عالی نیروی دریایی تصویب شد

نوشهر- نهمین جشنواره سرود و پنجمین جشنواره شعر ارتش جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دریایی نوشهر برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ابوطالب مطلبی در این مراسم با اشاره به تصویب پژوهشگاه عالی نیروی دریایی هوشمند گفت: این پژوهشگاه که کمتر از یک ماه دیگر فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد، گامی ارزشمند در جهت توسعه علمی، ارتقای آموزش‌های تخصصی و پاسخ به نیازهای نوین دفاعی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر به عنوان بزرگترین مرکز آموزشی و پژوهشی دریایی کشور، جایگاهی حیاتی در تربیت آینده‌سازان و تأمین توانمندی‌های راهبردی نیروی دریایی ارتش دارد و همواره در خط مقدم فعالیت‌های علمی و آموزشی قرار داشته است.

فرمانده دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) با یادآوری مقاومت این مرکز در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در شرایطی که بسیاری از دانشگاه‌ها تعطیل بودند، این دانشگاه حتی در طول ۱۲ روز بمباران دشمن نیز لحظه‌ای فعالیت‌های آموزشی و تربیتی خود را متوقف نکرد و دانشجویان و اساتید با شجاعت و ایستادگی آموزش‌ها را ادامه دادند.

امیر مطلبی همچنین با اشاره به همراهی و صبوری خانواده‌های کارکنان و دانشجویان گفت: این خود نشانه‌ای از انسجام، تعهد و همبستگی مجموعه دانشگاه دریایی نوشهر بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امروز نیز همکاران و دانشجویان دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) با روحیه داوطلبانه و انقلابی در مسیر تربیت نیروهای متخصص گام برمی‌دارند و تا آخرین قطره خون پای کشور، انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهند ایستاد.

این جشنواره با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در حضور خانواده‌های معظم کارکنان و جمعی از مسئولان لشکری در حال برپایی است.

