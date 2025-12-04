به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان نبی اف صبح پنجشنبه در اجلاس کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی در مشهد اظهار کرد: دستاوردهای اخیر کشور آذربایجان نشان میدهد که قانون بینالمللی هنوز زنده است، این دستاوردها یک بار دیگر ثابت میکند که عدالت جهانی بر پایه قانون بینالمللی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، احترام متقابل و همکاری شکل میگیرد.
رئیس دورهای مجمع مجالس آسیایی ادامه داد: کشور آذربایجان اکنون تمام ظرفیتهای حملونقل لازم از جمله راهآهن، بزرگراهها و جادهها را تکمیل کرده و در حال اجرای پروژههای بزرگ سرمایهگذاری برای افزایش حجم حمل بار است.
وی گفت: طرحهای اتصال و مسیرهای ارتباطی همانند کریدورهای شرق غرب و شمال جنوب از سال ۲۰۲۲ تاکنون موجب رشد نزدیک به ۹۰ درصدی حجم بار ترددی در خاک کشور آذربایجان شده است.
نبی اف افزود: توافقهای اخیر با جمهوری ارمنستان هم ظرفیت ترانزیتی کشور آذربایجان را برای حملونقل بینالمللی بیش از پیش افزایش میدهد.
رئیس دورهای مجمع مجالس آسیایی گفت: بخش آذربایجانی کریدور زنگزور که بهزودی تکمیل میشود، قسمت مهمی از کریدور میانی در مسیر شمال–جنوب خواهد شد و به تقویت صلح، چندجانبهگرایی و منافع مشترک همه همسایگان نزدیک و دور کشور آذربایجان خواهد کرد.
وی گفت: به امید صلح و رفاه در آسیا برای مجمع پارلمانی آسیایی آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
