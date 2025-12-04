جلال زاده: تحرکات دیپلماتیک ایران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده اظهار کرد: برگزاری کمیته سیاسی مجمع مجالس آسیایی در شهری به جز پایتخت ایران و استقبال از آن نشان داد ایران انزوا پذیر نیست.

معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزیر امور خارجه افزود: برخی در دنیا تبلیغ می‌کنند ایران منزوی شده و کشورهای مختلف ارتباط خود را با ایران کاهش داده اند اما امروز شاهدیم اجلاس سیاسی مجمع مجالس آسیایی با استقبال خوبی از سوی هیأت‌های پارلمانی خارجی نه در پایتخت بلکه در شهر مشهد مقدس برگزار شد.

وی به میزبانی شایسته از ۱۵ هیأت پارلمانی خارجی در این اجلاس اشاره کرد و گفت: قبلاً برنامه‌های مشابهی در این سطح با حضور ۱۰ تا ۱۲ هیأت خارجی برگزار می‌شد که امروز با افزایش حضور و استقبال کشورها رو به رو شده ایم.

جلال زاده با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران انزوا پذیر نیست افزود: هفته قبل شاهد حضور وزیر خارجه ترکیه در تهران بودیم و در ادامه معاون سیاسی وزارت امور خارجه عربستان و هیأتی از کره جنوبی به تهران سفر کردند.

معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزیر امور خارجه به تداوم تحرکات دیپلماتیک ایران اشاره و اضافه کرد: وزیر امور خارجه کشورمان هفته آینده به جمهوری آذربایجان و رئیس جمهوری نیز به کشور قزاقستان سفر خواهد کرد ایران کشور بزرگی است و به روابط مستحکم با کشورهای آسیایی افتخار می‌کنیم.