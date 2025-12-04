از دعای مادرم سجاد شدم/ رونمایی کتاب را به نام مادرم برگزار کنید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم «تکریم مادران و همسران شهدا» همزمان با سالروز وفات حضرت امالبنین(س) و با رونمایی از کتاب «حواسم هست» زندگینامه شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی، روز پنجشنبه ۱۳ آذر با حضور خانوادههای معظم شهدا، جمعی از هنرمندان مطرح کشوری، فعالان فرهنگی، نویسندگان حوزه دفاع مقدس در باغ کتاب تهران برگزار شد.
امیر اسماعیلی، سردبیر روزنامه «آگاه» و پژوهشگر کتاب «حواسم هست»، در این نشست گفت: شهید سجاد زبرجدی، ما و انتشارات روایت فتح را شایسته دانست تا بتوانیم درباره او قلم بزنیم. حاضران در این آئین نیز به دعوت خود شهید در این جمع حضور یافتهاند.
وی افزود: همانگونه که در مسیر نگارش کتاب، شهید سجاد زبرجدی همراهی و هدایت را برای ما فراهم کرد، امروز نیز بر پایه یقینی که در ما ایجاد شد، در اینجا گرد هم آمدهایم؛ به نام و نفس انسانی که خداوند به او عزت و آبرو بخشید و نگاه لطف خویش را نصیبش کرد. کسی که برای فردی چون منِ مستأصل که گاهی با «چه کنم، چه کنم» مواجه میشود راه و نشانه گذاشت تا وقتی درها بسته میشود و امید از میان میرود، بتوانم به آن نشانهها چنگ بزنم و مسیر را بازیابم.
اسماعیلی با اشاره به ویژگیهای شهید گفت: شهید سجاد زبرجدی از جمله انسانهای باآبرو و صاحب عزت است. کتابی که درباره زندگی او تدوین شد، با عنوان «حواسم هست» منتشر شده و شعاری که برای آن انتخاب کردیم «حواسش هست؛ دست خالی برنگردید» است. این کتاب حاصل دو سال و نیم فعالیت مداوم است؛ دورهای که در برخی مقاطع با چالشها و تنگناهایی همراه بود. حتی گاه با شهید گِله میکردیم که مسیر کار دشوار است و پیش نمیرود؛ اما او نشانههایی میفرستاد و فضا را برای ادامه کار فراهم میکرد.
وی توضیح داد: زمانی که قصد برگزاری مراسم رونمایی کتاب را داشتیم، مطابق معمول، برنامه باید حول محور معرفی کتاب شکل میگرفت. اما پیغامی از طریق واسطه به ما رسید مبنی بر اینکه شهید گفته است: «مدت زیادی است که از زمان شهادت تا به حال دست مادرم را نبوسیدهام. مراسم رونمایی کتاب من را مراسم تکریم مادرم قرار دهید.» همین پیام، جهتگیری برنامه را تغییر داد و تصمیم گرفتیم همه ظرفیت خود را برای برگزاری آیینی ویژه برای تکریم مادر شهید بهکار بگیریم.
اسماعیلی افزود: از برادر شهید زبرجدی، پیش از برگزاری برنامه پرسیدم آیا تاکنون مراسمی ویژه برای تکریم مادر برگزار شده است با توجه به اینکه سالهای زیادی از شهادت او در سال ۱۳۹۵ میگذرد، که پاسخ او منفی بود. این نیز از نشانههای همان هدایت شهید بود؛ اینکه اگر قرار است نام او مطرح شود، باید با احترام و تجلیل از مادرش همراه باشد. او خود گفته بود: «اگر قرار است اسمی از من بیاید، بوسه بزنید بر گوشه چادر مادرم؛ من از قِبَل، دعای همین مادر بود که سجاد شدم.»
وی خطاب به حاضران گفت: همین حالا در دل خود حاجتی داشته باشید و آن را مرور کنید؛ چراکه بیحاجت شنیدن این صحبتها، از نظر من روا نیست. به یقین، شهدا نزد خداوند جایگاهی دارند و دستشان برای کمک باز است؛ اما برخی از آنان نشانههای آشکارتری دارند و آقا سجاد از همین دست است.
اسماعیلی با اشاره به بازخوردهای مردمی پس از انتشار کتاب ادامه داد: در همین ۲۰ تا ۳۰ روز پس از انتشار کتاب، تماسهای بسیاری از داخل و خارج کشور دریافت کردیم. برخی مخاطبان میگفتند: «درست است که شهید در وصیتنامهاش نوشته هر که بر سر مزارم بیاید، انشاءالله پاسخ میدهم، اما من از آمریکا متوسل شدم و حاجتم را گرفتم؛ حواسش بوده.» این نشانهها برای ما که نزدیک و در دسترس هستیم، فاصلهای باقی نمیگذارد.
او در پایان گفت: در تمام دوره نگارش کتاب که زحمت تالیف آن را شیرین زارعپور برعهده داشتند، تکتک لحظات همراهی و عنایت شهید را احساس میکردیم. چراکه او زنده است، کنار ما حضور دارد، و به هر جایی که لازم باشد، توجه و همراهی نشان میدهد.
شهدا مستجاب الدعوه هستند
سیدجواد هاشمی، بازیگر سینما و تلویزیون، در سخنان خود به خاطرهای از دوران حضور رفیقش در فرآیند تبادل شهدا اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ سال مسئولیت تحویل پیکر مطهر شهدای ایرانی و دریافت اجساد نیروهای عراقی را در مرز برعهده داشت و طی این سالها بارها با یک ژنرال عراقی مواجه میشد که نسبت به شهدا رفتار توهینآمیز داشت. این ژنرال هنگام جابهجایی تابوتها بیاحترامی میکرد و گاه حتی پوشش تابوت را کنار میزد.
وی ادامه داد: مدتی بعد متوجه میشود که آن ژنرال عراقی دیگر در روند تبادل حضور ندارد. دو سال گذشت تا اینکه در آخرین سال خدمتش دوباره او را میبیند؛ اینبار آرامتر میان تابوت شهدا قدم میزد و در نهایت روی یکی از تابوتها نشست و پرچم آن را کنار زد.
هاشمی درباره تحول آن سرباز عراقی ادامه داد و گفت: از دیدن این صحنه ناراحت میشود و حس میکند که دوباره قصد بیاحترامی دارد به همین دلیل با وجود تلاش نمایندگان صلیب سرخ و سربازان عراقی برای جلوگیری، خودش را به او میرساند و یقهاش را میگیرد. ژنرال در پاسخ به اعتراضش گفته است که در این دو سال غیبت، به دنبال راهی برای شفا دادن دختر بیمارش بوده و از مردم شنیده است که شهدای ایرانی مستجاب الدعوه هستند و او قصد داشته تکهای کوچک از لباس یکی از شهدا را برای شفای دخترش بردارد و در این مسیر هیچ بیاحترامی انجام نداده است.
او افزود: این تجربه برای من روشن کرد که حتی در میان دشمنان نیز جایگاه معنوی شهدا شناخته شده است. بسیاری از وقایع مربوط به شهدا که شاید برای برخی شبیه افسانه باشد، در واقعیت وجود دارد و مردم آن را با چشم خود دیده و لمس کردهاند.
هاشمی در پایان با اشاره به شهید سجاد زبرجدی گفت: روح بلند این شهید برای مردم الهامبخش است و خوشحالم که امروز و پس از سالها، مراسمی با محوریت تکریم مادر ایشان برگزار میشود و جوانان و نوجوانان بسیاری با او ارتباط گرفتهاند.
برای اولین بار طرح دعوی علیه دولت آمریکا به وکالت از خانواده شهدای مدافع حرم
حسن عبدلیانپور، رئیس وکلای قوه قضاییه، در مراسم گرامیداشت شهید سجاد زبرجدی گفت: امروز در یادبودی حضور داریم که هم به احترام خانواده شهید سجاد زبرجدی و هم خانواده شهید دیگری، محمدحسن بلندی، برگزار شده است. شهیدی که خود مدافع حرم بود و فرزندش مدافع وطن شد. حضور در این مجلس را بهدعوت شهدا فرصتی مغتنم و افتخاری بزرگ دانستم.
وی افزود: دو روز پیش، برادری از کارآموزان مجموعه ما اطلاع داد که روز پنجشنبه مراسم رونمایی از کتاب شهید سجاد زبرجدی برگزار میشود. بهواسطه ارادت ویژهای که به این خانوادههای معظم دارم، امروز در این جلسه حاضر شدم.
عبدلیانپور ادامه داد: شهدای عزیز، از جان و هستی خود گذشتند تا از کیان این سرزمین دفاع کنند. وظیفه ما بهعنوان قشر حقوقی و قضایی، پاسداشت این فداکاریها و تلاش برای احقاق حقوق خانوادههای شهداست. از روز اول به خانواده شهدا قول دادم که تلاش کنیم حرف مقام معظم رهبری در زمینه حقوقی و عدالت، زمین نماند. ایشان فرمودند: «در محاکمه، یقه جنایتکاران را بگیرید و رها نکنید، حتی اگر ۲۰ سال طول بکشد.»
وی با اشاره به دستاوردهای اخیر گفت: با وکالت از خانوادههای شهدای مدافع حرم، توانستیم علیه دولت جنایتکار آمریکا طرح دعوی کنیم و رای علیه ۵۶ مقام این دولت را دریافت کنیم. این اقدام برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاده و با همین روند، احقاق حقوق خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه و پیگیری پروندههای دیگر از رژیم صهیونیستی و آمریکا ادامه خواهد داشت. هدف ما مستندسازی و احقاق حقوق شهدای عزیز و خانوادههایشان است.
رئیس وکلای قوه قضاییه با بیان سابقه آشنایی خود با خانواده شهید زبرجدی گفت: چند سال است به واسطه دوستی مشترک با خانواده آقا سجاد، افتخار همراهی با این خانواده را داشتهام. امروز نیز بهدعوت خود شهید در مجلس حاضر شدهام و مطمئنم همه ما برای گرامیداشت و پاسداشت یاد شهدای عزیز در اینجا هستیم.
عبدلیانپور در پایان تأکید کرد: آقا سجاد در وصیتنامه خود نکاتی را ذکر کرده و این موارد، حتی برای کسانی که ادعا دارند، قابل تحقق نیست مگر با حضور و همت خالصانه. تصاویر و وقایعی که هر روز بر سر مزار این شهید رخ میدهد، گواه زنده بودن یاد و حضور اوست. شهدای ویژهای داریم که یکشبه، مسیر هزار ساله را طی کردند و الگویی ماندگار برای ما هستند.
در این مراسم که همزمان با سالروز وفات حضرت امالبنین (س) برگزار شد، دو شاعر با سرودن اشعاری به مدح اهل بیت (ع) و بزرگداشت مقام مادران و همسران شهدا پرداختند. در پایان برنامه، ضمن ادای احترام و تجلیل از خانوادههای شهید مدافع حرم بلندی و مادر شهید سجاد زبرجدی، نویسنده کتاب «حواسم هست»؛ شیرین زارعپور نیز مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین در این آیین، طرح جلد این اثر تازه انتشارات روایت فتح رونمایی شد و مورد توجه حاضران قرار گرفت.
