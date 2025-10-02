گفته بود: «حواسم هست»

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ کتاب «حواسم هست» زندگی‌نامه داستانی شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی سهراب به قلم شیرین زارع‌پور است که توسط انتشارات روایت فتح به بازار کتاب عرضه شده است. چاپ اول این اثر به صورت پیش‌فروش، از طریق سایت انتشارات روایت فتح به مخاطبان ارائه می‌شود.

شهید سجاد زبرجدی سهراب اهل تهران و محله خانی‌آبادنو بود. او متولد مهرماه ۱۳۷۰و از بسیجیان پایگاه مقاومت کمیل و تکاور نیروی ویژه تیپ صابرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. شهید سجاد زبرجدی در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۵ در جنوب غربی شهر حلب سوریه و در دفاع از حرم مطهر حضرت زینب(س) به دست تروریست‌های تکفیری به شهادت رسید. این شهید، بارها برای دفاع از حرم عازم سوریه شده بود و سرانجام در ۲۵ سالگی به شهادت رسید.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«حواسش هست دست خالی برنگردی….

قطعه ۵۰ انگاری حال و هوای دیگری دارد. آدم‌ها هرکدام با خواسته‌ای و حاجتی و … کنار مزار شهید یتیمی ایستاده‌اند و درددل می‌کنند. شهیدی که خودش در وصیت‌نامه‌اش نوشته «اگر درد دل داشتید یا خواستید مشورت بگیرید، بیایید سر مزارم. به لطف خداوند حاضر و پاسخگو هستم. من منتظر شما هستم. دعا می‌کنم تا هرکسی لیاقت داشته باشد شهید شود. خداوند سریع‌الاجابه است، پس اگر می‌خواهید این دعا را برای شما انجام دهم، شما هم من را با یاد خوش و فاتحه یاد کنید. من هم حتماً شما را یاد می‌کنم. نگذارید شیطان باعث جدایی ما بشود. همه ما همدیگر را در آخرت زیارت می‌کنیم. یکی با روی ماه و یکی با روی سیاه. ان‌شاء‌الله همه با روی ماه باشیم و به امام زمان سلام بفرستید تا رستگار شوید.»

کتاب «حواسم هست» زندگی‌نامه داستانی شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی سهراب به قلم شیرین زارع‌پور، با ۱۰ درصد تخفیف، از طریق سایت انتشارات روایت فتح در دسترس مخاطبان قرار دارد.