فیلم بین الملل
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹
عضو کنست رژیم: نتانیاهو، اسرائیل را به نابودی تهدید کرده است
گزارشی از اعتراض عضو کنست رژیم صهیونیستی به نتانیاهو را در این فیلم مشاهده میکنید.
