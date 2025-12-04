دریافت 5 MB
کد خبر 6677875
  1. فیلم
  2. بین الملل
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

عضو کنست رژیم: نتانیاهو، اسرائیل را به نابودی تهدید کرده است

گزارشی از اعتراض عضو کنست رژیم صهیونیستی به نتانیاهو را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

