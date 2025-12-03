ادعای دفتر نتانیاهو درباره مذاکرات اقتصادی با لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که وی دستور اعزام یک هیئت اسرائیلی برای دیدار با مسئولان دولتی لبنان را داده است.

دفتر نتانیاهو مدعی شد که اعزام این هیئت برای دیدار با مسئولان لبنانی تلاش برای تقویت روابط اقتصادی میان ۲ طرف است!

نهاد ریاست جمهوری لبنان امروز اعلام کرده بود که جوزف عون رئیس جمهور این کشور سیمون کرم سفیر سابق لبنان در واشنگتن را به عنوان نماینده این کشور در نشست کمیته نظارت بر آتش بس انتخاب کرده است.

قرار است کمیته نظارت بر آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی امروز یک نشست در ناقوره واقع در جنوب لبنان با مشارکت مورگان اورتگاس نماینده آمریکا برگزار کند.

از سمت تل آویو نیز یوری ریسنک عضو شورای امنیت داخلی این رژیم در نشست مذکور شرکت می‌کند.