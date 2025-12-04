به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که افشاگری شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» درباره اقدام ارتش اشغالگر صهیونیستیِ در بی‌احترامی به پیکرهای فلسطینیان به شهادت رسیده هنگام تلاش برای دریافت کمک‌ها و رها کردن پیکر ده‌ها شهید در فضای باز پس از کشتار آنان و جلوگیری از خارج ساختن اجسادشان، دلیل مستند و تازه‌ای بر یکی از ابعاد نسل‌کشی سازمان یافته صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین و نشانه‌ای دیگر بر عمدی بودن تبدیل کمک‌های بشردوستانه به تله‌های مرگ دسته جمعی است.

این جنبش می‌افزاید که جنایت‌های ارتش صهیونیستی علیه ملت فلسطین رویدادهایی گذرا نیست؛ بلکه جنایات جنگی و حملاتی سازمان یافته است که در برابر دیدگان جهان، با بی‌اعتنایی کامل به قوانین بین‌المللی و ابتدایی‌ترین اصول حقوق بشر و در سایه هم دستی دولت آمریکا و برخی پایتخت‌های غربی با این نسل‌کشی و مانع‌تراشی آنان در مسیر پیگرد قضائی بین‌المللی جنایتکاران صهیونیست به ویژه نتانیاهو انجام شده است.



حماس خاطر نشان کرد: ما از دادگاه کیفری بین‌المللی، دیوان بین‌المللی دادگستری و همه دادگاه‌های بین‌المللی ذی‌صلاح می‌خواهیم این جنایت فجیع را پیگیری کنند و آن را در زمره اسناد و گزارش‌هایی که جنایات اشغالگران را ثبت و ضبط می‌کند قرار دهند تا در نهایت سران رژیم اشغالگر به خاطر جنایاتشان علیه ملت فلسطین در نوار غزه بازخواست و محاکمه شوند.