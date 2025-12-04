به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خانواده‌های معظم شهدا در حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها، با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده بنیاد شهید برای تکریم مادران و خانواده‌های شهدا گفت: مجموعه برنامه‌های امسال در قالب طرح پنج‌ساله بنیاد شهید تدوین شده و این برنامه به شکل منسجم در حرم مطهر رضوی، آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) و بسیاری از استان‌های کشور در حال اجراست.



وی گفت: این طرح از منظر توجه فراگیر به خانواده‌های ایثارگران، یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های فرهنگی بنیاد شهید در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود.



وی در ادامه با تأکید بر اینکه خانواده‌های شهدا نیازی به مراسم و تشریفات ظاهری ندارند افزود: جامعه و مسئولان باید حضور در کنار خانواده‌های شهدا را فرصتی برای اظهار ارادت بدانند.



اوحدی یادآور شد: پیامبر اکرم (ص) بهشت را زیر پای مادران دانسته‌اند و مادرانی که فرزندان خود را تقدیم دفاع از دین و وطن کرده‌اند، بی‌تردید در مرتبه‌ای والاتر از این بشارت قرار دارند.



وی با تشریح جایگاه معنوی مادران شهدا ادامه داد: تمام هدف ما از برگزاری چنین برنامه‌هایی، بهره‌مندی از دعای خیر این بزرگان است که سرمایه معنوی جامعه و ایران اسلامی به شمار می‌رود.



اوحدی با اشاره به دیدار اخیر خود با خانواده شهید ساداتی، خانواده‌ای که هفت شهید فدا کرده‌اند، اظهار داشت: روحیه مادر بزرگوار این خانواده ترجمان حقیقی مکتب حضرت ام‌البنین (س) است، بانویی که در واقعه کربلا جلوه‌ای از اوج ایثار، ولایت‌مداری و تسلیم در برابر مشیت الهی را به نمایش گذاشت و الگویی فراموش‌نشدنی برای زنان مسلمان شد.



رئیس بنیاد شهید سپس به موضوع «انتخاب» از منظر معنوی و اجتماعی پرداخت و افزود: خداوند نعمت ارزشمند انتخاب را به انسان عطا کرده و شهدا با هوشمندی و ایمان عمیق، مسیر بندگی و دفاع از ارزش‌های الهی را برگزیدند.



وی‌ادامه داد: همین انتخاب آگاهانه بود که آنان را به مراتب قرب الهی رساند و نامشان را در تاریخ عزت و حماسه ماندگار کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی گفت: در جنگ دوازده روزه، دشمن حتی کوچک‌ترین ظرافت اخلاقی را رعایت نکرد و کودکان و زنان بی‌دفاع را هدف قرار داد.



اوحدی با بیان اینکه این جنایات بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی جهان داشته است، افزود: با وجود تمام این فشارها، انسجام ملت ایران و هوشیاری امت اسلامی اجازه نداد دشمن به اهداف شوم خود دست یابد.



وی در محور دیگری از سخنانش، با برشمردن نقش محوری مادران و همسران شهدا در استمرار فرهنگ مقاومت تصریح کرد: هرچند دشمنان انقلاب تلاش می‌کنند با ایجاد تفرقه و جنگ روانی، روحیه جامعه را تضعیف کنند، اما حضور مادران شهدا در صحنه، یادآور استواری و صلابت حضرت زینب (س) است که پس از عاشورا پیام‌آور مقاومت و روشنگری بود.



وی اضافه کرد: این روحیه در میان خانواده‌های شهدا زنده است و همچون چراغی هدایتگر نسل‌های آینده عمل خواهد کرد.



اوحدی در پایان تأکید کرد: مادران و همسران شهدا با ایستادگی و ایمان خود، نه‌تنها حافظان راه شهدا هستند، بلکه نقش بی‌بدیلی در تثبیت هویت فرهنگی و اعتقادی جامعه دارند و امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه اسلامی به حضور و معنویت آنان نیازمند است.