ستوده: بیمارستان امام خمینی مهاباد به دستگاه‌های جدید پزشکی تجهیز شد

ارومیه - نماینده مردم مهاباد در مجلس از تحویل تجهیزات پزشکی جدید به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال برای ارتقای سطح خدمات درمانی به بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلام ستوده گفت: این تجهیزات شامل ۱۰ دستگاه دیالیز است که با راه‌اندازی آنها، ظرفیت ارائه خدمات به بیماران دیالیزی افزایش و صف انتظار در این بخش به‌طور محسوس کاهش می‌یابد.

وی افزود: علاوه بر این، یک دستگاه میکروسکوپ تخصصی چشم هم برای ارتقای دقت در خدمات تشخیصی و جراحی‌های چشمی و یک دستگاه لاپاراسکوپی پیشرفته برای انجام جراحی‌های تخصصی به امکانات بیمارستان امام خمینی مهاباد اضافه شده است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای خرید این تجهیزات تجهیزات پزشکی ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده، که با نصب و راه‌اندازی این دستگاه‌ها، خدمات تخصصی بیشتری به بیماران ارائه خواهد شد.

