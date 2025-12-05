به گزارش خبرگزاری مهر، سلام ستوده گفت: این تجهیزات شامل ۱۰ دستگاه دیالیز است که با راه‌اندازی آنها، ظرفیت ارائه خدمات به بیماران دیالیزی افزایش و صف انتظار در این بخش به‌طور محسوس کاهش می‌یابد.

وی افزود: علاوه بر این، یک دستگاه میکروسکوپ تخصصی چشم هم برای ارتقای دقت در خدمات تشخیصی و جراحی‌های چشمی و یک دستگاه لاپاراسکوپی پیشرفته برای انجام جراحی‌های تخصصی به امکانات بیمارستان امام خمینی مهاباد اضافه شده است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای خرید این تجهیزات تجهیزات پزشکی ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده، که با نصب و راه‌اندازی این دستگاه‌ها، خدمات تخصصی بیشتری به بیماران ارائه خواهد شد.