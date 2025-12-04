به گزارش خبرنگار مهر، معین مهدانیان امروز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، گزارشی جامع از عملکرد مدیریت شهری، ظرفیتهای گردشگری و برنامههای توسعهای این شهر ارائه کرد و بر ضرورت «معرفی شایسته اردستان به عنوان مقصد ناشناخته گردشگری ایران» تأکید کرد.
معرفی ظرفیتهای مغفولمانده اردستان
وی با اشاره به اینکه محصولات، فرهنگ و میراث مردم باصفا و متدین اردستان هنوز آنگونه که باید معرفی نشده است، اظهار کرد: طی سالهای گذشته اتفاقات ارزشمندی در حوزه توسعه زیرساختی و افزایش امکانات شهری رقم خورده اما معرفی این دستاوردها و ظرفیتها هنوز با واقعیت فاصله دارد.
مهدانیان افزود: اردستان یکی از «مقاصد ناشناخته گردشگری» در کشور است و جذابیتهای تاریخی، طبیعی و فرهنگی این شهر در بسیاری از نقاط حتی برای مردم استان نیز ناشناخته باقی مانده است.
به گفته وی، اردستان و روستاهای پیرامون آن دارای آثار شاخص، جاذبههای دستنخورده طبیعی و محصولاتی کمنظیر هستند که میتوانند پایههای یک اقتصاد پایدار گردشگری را شکل دهند.
اقدامات عمرانی در محلات و شهرکها
شهردار اردستان با اشاره به سابقه فعالیت خود در سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: در دو سال گذشته خدمات عمرانی و زیباسازی در نقاط مختلف شهر از جمله محلهها و شهرکهایی که بیش از ۳۰ تا ۴۰ سال از شکلگیری آنها میگذشت، انجام شده است.
وی توضیح داد: در این دوره بخش عمده چمنها اصلاح شده، میادین شهر ساماندهی شده، المانهای شهری جدید نصب شده و اقدامات زیباسازی در محلات قدیمی اجرا شده است. همچنین آزادسازیهای مهم شهری و اجرای عملیات ترمینال جدید اردستان که سالها بلاتکلیف مانده بود در همین دوره انجام شد.
مهدانیان افزود: آزادسازیها، آسفالت و تملکها با اعتباری بیش از ۲۲ میلیارد تومان انجام و بخشی از معابر اصلی که دهها سال نیازمند اصلاح بود، ساماندهی شد.
رشد بودجه و گستردگی خدماترسانی
وی با بیان اینکه وسعت اردستان یکی از چالشهای جدی در مدیریت خدمات شهری است، اظهار کرد: بودجه شهرداری اردستان در زمان آغاز مسئولیت من در پایان سال ۱۴۰۱ تنها ۱۸ میلیارد تومان بود اما امروز این رقم به ۱۳۵ میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده رشد جدی ظرفیت مالی شهرداری است.
به گفته شهردار اردستان، این وسعت جغرافیایی در کنار جمعیت کم، ارائه خدمات را دشوار میکند اما مدیریت شهری با افزایش درآمدها و توسعه زیرساختی تلاش کرده این شکاف را کاهش دهد.
ظرفیتهای گردشگری و آثار تاریخی
مهدانیان با اشاره به جذابیتهای گردشگری متعدد در شهرهای اردستان، زواره و محلات اطراف گفت: مسجد جامع بینظیر اردستان، آرامگاه پیر مرتضی، آثار تاریخی زواره، کوهستانها و باغستانها و همچنین روستاهای بکر و طبیعت دستنخورده منطقه، گنجینهای ارزشمند برای توسعه گردشگری پایدار است.
وی تأکید کرد: محصولات کشاورزی اردستان – ازجمله انار مرغوب، زعفران باکیفیت، طالبی و سایر محصولات صادراتی ظرفیت ممتاز دیگری است که باید بیشتر معرفی شود. به گفته وی، در بسیاری از شهرها جشنوارههای متعدد برگزار میشود در حالی که از نظر کیفیت محصول نمیتوانند با اردستان رقابت کنند.
توسعه بومگردی و تقویت اقامتگاهها
شهردار اردستان با اشاره به اینکه در سالهای اخیر چندین خانه بومگردی در اردستان احداث یا بازسازی شده است، اظهار کرد: بخش عمدهای از خانههای قدیمی برای اقامت گردشگران آماده شده و سرمایهگذاریهای جدید نیز در حال انجام است.
وی افزود: مجموعههای اقامتی تازهساز ازجمله مجموعهای که نشست خبری در آن برگزار شد، توسط سرمایهگذاران اردستانی ایجاد شده و بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
نخستین تجربه در کشور در بحث هتل گیمینگ
مهدانیان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره «هتل گیمینگ» گفت: این هتل یکی از پروژههای نوآورانه و کمنظیر کشور است که پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: در این هتل امکان بازی همزمان با کاربران سراسر کشور فراهم شده، اتاقها با تجهیزات مدرن و هوشمند مجهز شده و نظافت، ضدعفونی و خدمات بهداشتی بدون دخالت نیروی انسانی انجام میشود.
به گفته شهردار اردستان، این مجموعه هشت اتاق، رستوران، سالن ورزشی و امکانات فناوریمحور دارد و با بهرهگیری از عینکهای ویژه امکان حضور در نقاط مختلف جهان در بستر واقعیت مجازی را فراهم میکند.
مهدانیان تأکید کرد: این پروژه نهتنها در استان بلکه در کشور کمنظیر است و میتواند نسل جدید گردشگری و اقامت هوشمند را به اردستان جذب کند.
برنامه عملیاتی برای حفظ بافت تاریخی
در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره فرسایش بافت تاریخی اردستان، مهدانیان اظهار کرد: بخشی از ساختوسازهای گذشته متأسفانه بدون رعایت اصول هویتبخشی انجام شده اما بستههای تشویقی جدید برای نوسازی و بازگرداندن مردم به محلات قدیمی تدوین شده است.
وی توضیح داد: در برخی محلات اقدامات مطلوبی در گذشته انجام شده اما بخش زیادی از بافت همچنان مخروبه است. شهرداری با ارائه تخفیفها و تسهیلات نوسازی، تلاش میکند روند احیا و همگونسازی نماها سرعت بگیرد.
ضرورت مشارکت مردم در معرفی اردستان
شهردار اردستان با بیان اینکه توسعه گردشگری یک مسیر تدریجی و مستمر است، اظهار کرد: اگر معرفی اردستان بهدرستی و با مشارکت مردم انجام شود، حضور گردشگران و سرمایهگذاران افزایش مییابد و این موضوع موجب رونق زیرساختها و ایجاد انگیزه برای ساخت هتلهای بیشتر خواهد شد.
وی گفت: هیچ شهری بدون همراهی مردم نمیتواند به نقطه مطلوب برسد و شهروندان باید در معرفی داشتههای ارزشمند این دیار نقشآفرین باشند.
مهدانیان در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری رسانهها و مردم، اردستان در آینده نزدیک به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل شود و زیرساختهای آن بهطور کامل تثبیت گردد
