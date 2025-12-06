برگزاری مراسم توسل به ساحت حضرت صدیقه طاهره‌(س)

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم توسل به ساحت مقدسه حضرت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها شنبه ۱۵ آذر در بیتالحسین علیهالسلام برگزار میشود.
این برنامه از ساعت ۱۹:۰۰ میزبان ارادتمندان اهلبیت علیهمالسلام و با قرائت سوره مبارکه فتح و حدیث کساء آغاز خواهد شد.
در این مراسم احمد چینی در بخش پیشمنبر، حجتالاسلام بهشتی بهعنوان سخنران و حسن خلج در بخش مدیحهسرایی حضور خواهند داشت.
محل برگزاری مراسم در خیابان ۱۷ شهریور، انتهای خیابان کیامنش، کوچه شهید خدامی، پلاک ۲ اعلام شده است. برگزارکنندگان این محفل معنوی از عموم عاشقان و محبان اهلبیت علیهمالسلام برای شرکت در مراسم توسل دعوت کردهاند.
