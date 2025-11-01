مراسم عزاداری ایام فاطمیه در حسینیه آیت الله حق شناس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری ایام فاطمیه به روایت هفتاد و پنج روز، با حضور جمعی از ارادتمندان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) از روز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ به مدت پنج روز در حسینیه آیت‌الله حق‌شناس (ره) برگزار می‌شود.

در این مراسم معنوی، حجت‌الاسلام حامد کاشانی به ایراد سخن خواهد پرداخت و آئین توسل هر روز با نوای مهدی سماواتی برگزار می‌شود. همچنین محمدرضا بذری و مهدی رسولی به مرثیه‌خوانی و ذکر مصیبت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) می‌پردازند.

برنامه عزاداری هر روز از ساعت ۶:۴۵ صبح در حسینیه آیت‌الله حق‌شناس (ره) واقع در میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق وب‌سایت آپارات به صورت زنده در این مراسم حضور مجازی داشته باشند.

این آئین مذهبی با هدف احیای سیره و معارف فاطمی و ترویج فرهنگ ولایت برگزار شده و پذیرای عموم سوگواران و دوستداران اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است.