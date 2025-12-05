  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۸

مرکز هنری رسانه ای نهضت نماهنگ «مادرسقا» را منتشر کرد

هم زمان با سالروز وفات حضرت ام البنین (س) نماهنگ «مادرسقا» با صدای محمد اسداللهی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «مادرسقا» توسط مرکز هنری رسانه ای «نهضت» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این نماهنگ که هم زمان با وفات حضرت ام البنین (س) منتشر شده است، محمد اسداللهی به عنوان خواننده حضور دارد.

کد خبر 6678056
علیرضا سعیدی

