مرکز هنری رسانه ای نهضت نماهنگ «مادرسقا» را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «مادرسقا» توسط مرکز هنری رسانه ای «نهضت» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
در این نماهنگ که هم زمان با وفات حضرت ام البنین (س) منتشر شده است، محمد اسداللهی به عنوان خواننده حضور دارد.
هم زمان با سالروز وفات حضرت ام البنین (س) نماهنگ «مادرسقا» با صدای محمد اسداللهی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
