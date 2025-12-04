به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن‌پور عصر پنج‌شنبه در مراسم چهلمین روز شهادت شهید میثم علی‌خواه و ۱۸۹ شهید انتظامی شهرستان‌های شرق گیلان که در مصلای املش برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای شهادت اظهار کرد: شهیدان برای حفظ ارزش‌ها و امنیت کشور، جان خود را فدا کردند.

وی با بیان اینکه بر اساس اسناد قرآن کریم شهدا زنده‌اند و نزد پروردگار روزی می‌خورند، افزود: چه سندی بالاتر از کلام خدا؛ اولین گروهی که وارد بهشت می‌شوند شهدا هستند. آنان وارثان بهشت‌اند و جایگاهی والا دارند.

فرمانده انتظامی گیلان شهدا را وارثان و قهرمانان تاریخ دانست و تصریح کرد: شهدا حماسه‌آفرینانی بودند که وظیفه داریم راه و یادشان را برای دیگران بازگو کنیم.

سردار حسن‌پور با اشاره به ظلم‌های دوره قاجار و «شاه ملعون» گفت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، حدود ۳.۵ میلیون کیلومتر مربع از خاک ایران جدا شد، اما در دوران دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک کشور در اشغال دشمن باقی نماند و این مایه افتخار است.

وی افزود: جنگ تحمیلی یک جنگ جهانی بود؛ ۳۶ کشور علیه ایران متحد شده بودند. با تقدیم ۲۱۳ هزار شهید، نه‌تنها ذره‌ای از خاک ایران به تصرف دشمن درنیامد بلکه رزمندگان موجب عقب‌نشینی دشمن شدند.

فرمانده انتظامی گیلان با تاکید بر عظمت مقام شهدا اظهار کرد: شهادت حادثه‌ای اتفاقی نیست؛ در منظر قرآن کریم، شهادت پایان کار نیست بلکه طیب و جاودانه است.

وی با اشاره به وصیت نامه شهدا گفت: توصیه شهیدان به ما، پیروی و پشتیبانی از ولایت فقیه است؛ زیرا آنان مسیر را به‌خوبی می‌شناسند.

سردار حسن‌پور با بیان اهمیت مسئله امنیت خاطرنشان کرد: اگر امنیت نباشد، آرامش هم در جامعه وجود نخواهد داشت. این امنیت است که کشور را به جایگاه کنونی رسانده است.

وی با اشاره به «جنگ ۱۲ روزه» جمهوری اسلامی با رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا و ناتو افزود: آنها خیلی زود پشیمان شدند؛ اگر امنیت نداشتیم، ایران را تکه‌تکه می‌کردند.

فرمانده انتظامی گیلان ادامه داد: جمهوری اسلامی با قدرت و همراهی مردم همواره ثابت کرده است که حافظ ارزش‌ها و خون شهدا است.

سردار حسن‌پور در پایان گفت: شهدا به دنبال مقام و منافع نبودند؛ آنان جان خود را برای حفظ ارزش‌ها فدا کردند. وظیفه ماست که این جایگاه و ارزش را برای نسل‌های امروز و آینده تبیین و بازگو کنیم.