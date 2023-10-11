به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن پور شامگاه سه شنبه در یادواره ۱۷ شهید نیروی انتظامی در مسجد والیعصر (عج) شهرستان فومن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و این ایام اظهار کرد: شهدا راه شهادت را خودشان انتخاب کردند زیرا در قاموس شهادت، شکست وجود ندارد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان گیلان با بیان اینکه یادواره شهدا یاد شهدا را زنده نگه خواهد داشت، افزود: فرهنگ جهاد و شهادت ستون مستحکم ایران اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه همواره باب شهادت در پلیس باز است، اضافه کرد: حاضران در مراسم شهدا، دعوت شدگان شهدا هستند.

سردار حسن پور با یادآوری اینکه از ابتدا سال تا کنون بیش از ۵۰ نیروی گرانقدر پلیس در جای جای کشور شهید شده‌اند، ادامه داد: شهادت در راه خدا و حفظ ارزش‌های اسلامی و حفاظت از امنیت و جان و مال و ناموس مردم برای ما افتخار است.

حسین پور با تاکید بر اینکه فومن شهر انقلابیون مذهبی و مدافعان انقلاب و امنیت است، اضافه کرد: قدرت دفاعی ایران اسلامی یک قدرت انکارناپذیر و دشمن شکن است.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه پلیس خدمتگزار مردم است، گفت: حفظ امنیت مردم خط قرمز پلیس است.