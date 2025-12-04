وزیر دفاع: توان وزارت دفاع نسبت به قبل از جنگ ۱۲ روزه افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، هم‌زمان با روز تکریم همسران و مادران شهدا و در سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س)، با جمعی از خانواده‌های معظم شهدای وزارت دفاع دیدار و گفتگو کرد.

وزیر دفاع با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان تأکید کرد: امروز جبهه حق و باطل از هر زمان دیگری روشن‌تر است و ملت‌های مظلوم جهان، از غزه تا سایر کشورها، شاهد ظلم و زورگویی آشکار جبهه باطل هستند.

امیر سرتیپ نصیرزاده با برشمردن مصادیق ظلم، چپاول و فروپاشی فرهنگی در دنیای امروز تصریح کرد که امروز پرچمدار جبهه حق در جهان، مقام معظم رهبری هستند و ملت ایران برای سربلندی باید در مسیر ولایت حرکت کند.

امیر نصیرزاده با استناد به آیات قرآن کریم، مقاومت را تنها راه پیروزی جبهه حق دانست و افزود: حزب‌الله در برابر جبهه تاریکی و شیطان هرگز تسلیم نمی‌شود. مقاومت هزینه دارد و یکی از این هزینه‌ها تقدیم شهید است؛ اما شهدا برندگان حقیقی هستند و زندگی‌شان از ابتدا رنگ و بوی شهادت داشته است.

وی در ادامه با تمسک به سیره نورانی حضرت فاطمه زهرا (س)، حضرت ام‌البنین (س) و حضرت زینب کبری (س)، نقش مادران و همسران شهدا را استمرار همان مسیر عظیم دانست و تصریح کرد: بانوان شهیدپرور ما ادامه‌دهندگان راه بزرگ بانوان مکتب اهل‌بیت (ع) هستند؛ همانانی که با صبر، بصیرت و استقامت خود، ستون‌های دفاع از ولایت را استوار نگاه داشتند. شما نیز امروز در دفاع از جبهه حق همان مسیری را می‌پیمایید که اسوه‌های ماندگار تاریخ پیمودند.

وزیر دفاع با اشاره به تلاش‌ها و مجاهدت شبانه‌روزی کارکنان این وزارتخانه پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: به لطف خدا تمامی آسیب‌ها جبران شده و توان وزارت دفاع حتی بالاتر از دوران پیش از جنگ قرار گرفته است. این مسیر با قوت و بدون لحظه‌ای غفلت ادامه خواهد یافت.

وی با تأکید بر ضرورت «قوی شدن کشور» تصریح کرد: دشمن نمی‌خواهد ایران قوی شود؛ به همین دلیل دانشمندان ما را ترور می‌کند و زیرساخت‌ها را هدف قرار می‌دهد. تنها راه مقابله، قوی‌تر شدن در همه عرصه‌هاست.