به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی با حضور در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس از عملیات اجرایی پروژه احداث ترمینال مکانیزه بندر شهید رجایی که توسط شرکت مدیریت بین‌المللی همراه؛ جاده، ریل، دریا (هیمکو) در حال انجام است بازدید کرد و در نشست با مدیران این پروژه در جریان وضعیت این پروژه و کمبودهای آن قرار گرفت.

محمد آشوری تازیانی در این بازدید با اشاره به رویکرد بین‌المللی طرح احداث پایانه ریلی مکانیزه در بندر شهید رجایی، گفت: این طرح در راستای اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه است و منطبق با توسعه دریاپایه است.

وی با اشاره به اینکه تأسیس ترمینال تخصصی صنعتی و معدنی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، افزود: این طرح می‌تواند سهم هرمزگان را کریدور منطقه‌ای افزایش دهد.

آشوری با اشاره به جنگ کریدورها در منطقه گفت: هر چه سهم خود در کریدورها را افزایش دهیم و ظرفیت‌های خود را در حمل و نقل بیشتر کنیم؛ زودتر به اهداف کلان خواهیم رسید.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه موانع اجرای پروژه هیمکو قابل رفع است، ادامه داد: با پیگیری‌های استانی و ملی تلاش خواهیم کرد موانع برطرف شود و تصمیمات لازم گرفته شود چرا که دولت چهاردهم دولتی تسهیلگر است و اگر مداخله‌ای انجام می‌شود در راستای تسهیل امور است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان همچنین بر لزوم انضباط بخشی مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: همه پروژه‌ها باید در توسعه جامعه محلی نقش و نسبت داشته باشند و برای اینکه روند توسعه ملی را با مشارکت جامعه محلی سامان دهیم باید پیش دستانه به نقش دهی به جوامع محلی بپردازیم.

آشوری با اشاره به بنگاه‌های اقتصادی استان هرمزگان افزود: الزام بنگاه‌های اقتصادی به پرداخت مالیات در محل فعالیت، برای این است که جامعه محلی نیز از منافع استقرار صنایع بهره‌مند شوند و این موضوع در انتقال حساب‌های بانکی و پرداخت بیمه‌ها نیز تعمیم داده شده است.

وی با اشاره به بازار ۲۲ میلیارد دلاری بانکرینگ خلیج فارس گفت: سهم ایران از این منبع درآمدی کمتر از ۴ درصد است و باید تلاش کنیم این درآمدها را برای کشور جذب کنیم.

پروژه احداث ترمینال مکانیزه بندر شهید رجایی برای حمل ۱۰ میلیون تن بار سالیانه توسط خطوط ریلی طراحی شده است و در زمینی به مساحت ۷۱ هکتار در حال اجرا است.