۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

طرح‌های توسعه‌ای سازمان بنادر و دریانوردی در هرمزگان افتتاح شد

بندرعباس- با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور طرح‌های توسعه‌ای سازمان بنادر و دریانوردی در هرمزگان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه طی مراسمی با حضور ویدئو کنفرانسی مسعود پزشکیان رئیس جمهور و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی پروژه‌های سازمان بنادر و دریانوردی به صورت متمرکز افتتاح شد.

این افتتاحیه‌ها در هرمزگان با حضور سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در بندر شهید رجایی بندرعباس انجام شد.

این پروژه‌ها شامل فاز نخست ترمینال نفتی بندر خلیج فارس، تأمین ترانستینرهای مخصوص، RTG، شناور لایروب و امداد و نجات، افتتاح مرکز مانیتورینگ یکی از ترمینال‌های کانتینری است.

ارزش این طرح‌ها ۹.۴ هزار میلیارد تومان است.

