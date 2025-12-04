درآمد کهگیلویه و بویراحمد ۴۰ درصد کمتر از میانگین کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون شامگاه پنج شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد با حضور رئیس‌جمهور، با اشاره به روحیه عدالت‌خواهی دولت، اظهار کرد: مطمئنم با تدبیر دولت چهاردهم، اجازه نخواهید داد مردم استان در حاشیه بمانند.

وی با اشاره به مظلومیت استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: مردم حق خود را می‌دانند و مسئولان باید شنوای حق مردم باشند و به آن توجه کنند.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی به مشکلات طولانی‌مدت استان در حوزه‌هایی مانند آب اشاره کرد و افزود: متأسفانه در برخی مقوله‌ها قدمتی از مشکلات داریم که حتی به پیش از دولت چهاردهم بازمی‌گردد.

وی در ادامه بزرگترین سرمایه استان را در کنار نفت و گاز، جوانان تحصیل‌کرده و فرهیخته برشمرد و گفت: برخی از این جوانان اکنون در دولت هستند.

تاجگردون به مشکلات ساختاری استان پرداخت و توضیح داد: با معضل کمبود درآمد سرانه و نبود گردش سرمایه مواجهیم. میانگین درآمد سرانه در استان ما حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد میانگین کشوری است. این امر باعث شده نتوانیم تراکم سرمایه لازم برای جذب سرمایه‌گذار را ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: در نظام بانکی استان، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بسیار نامتعادل است، زیرا اساساً سپرده قابل توجهی نداریم. به عنوان مثال، در شهر خودم شاهد هستم که حتی دریافت وام‌های کوچک نیز با مشکل مواجه است.

نماینده مردم شهرستان‌های گچساران و باشت سپس دو پیشنهاد عملیاتی و کلیدی خطاب به ریاست‌جمهوری و دولت مطرح کرد و گفت: اول، ایجاد چرخش مالی سپرده‌های نهادهای بزرگ در بانک‌های استان از مطالبات است. دستور دهید سپرده‌ها و گردش مالی نهادها، بنگاه‌های بزرگ دولتی و عمومی که در استان فعالیت می‌کنند مانند پتروشیمی‌ها یا شرکت‌های بزرگ نفتی در بانک‌های خود استان انجام شود.

وی دومین خواسته را اجازه بهره‌برداری و مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی در توسعه میادین نفت و گاز عنوان کرد و گفت: قانونی مصوب شود یا دستوری داده شود که به سرمایه‌گذاران داخلی اجازه داده شود و یا در قالب قراردادهای خاص با سرمایه خود، نسبت به افزایش برداشت یا توسعه میادین نفت و گاز، یا احداث واحدهای نمک‌زدایی و صنایع پایین‌دستی اقدام کنند.

تاجگردون سخنان خود با تأکید بر لزوم ثروتمند شدن مردم از طریق ایجاد فرصت‌های اقتصادی گفت: مشکل اصلی مردم ما بیکاری و نداری است. اگر مردم پولدار شوند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. با روحیه عدالت‌خواهی که در دولت چهاردهم سراغ داریم امیدوارم به این پیشنهادها توجه ویژه‌ای شود.