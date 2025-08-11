پرده برداری تاجگردون از سوء استفاده شهرداری دوگنبدان از منابع آلایندگی

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: نماینده مردم شهرستان‌های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی با انتشار پستی از ابعاد سو استفاده از منابع سپرده گذاری شده آلایندگی توسط شهرداری دوگنبدان پرده برداشت.

غلام رضا تاجگردون در این پست آورده است، تا تاریخ ۱۸ تیر ماه امسال از محل منابع سپرده گذاری شده آلایندگی که متعلق به شهر و مردم است با معرفی شهرداری دوگنبدان مبلغ ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تسهیلات قرض الحسنه به برخی از افراد که حدود ۹۰ نفر می‌باشند پرداخت شده است.

او در این پست بیان کرده است که، امسال توسط کمیته امداد برای فقیرترین شهروندان شهر دوگنبدان زیر یک میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی این رفتار را من اسمش را نه خیانت بلکه جنایت می دانم.

وی ادامه داد: توصیه کردم این امتیاز را در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار دهید که قبول نکردند.

تاجگردون تصریح کرد: اگر همچنان تمایل دارید بر این خوان گسترده میل کنید اعلام کنیم افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به جای مراجعه به این دستگاه‌ها به شهرداری و شورای شهر مراجعه کنند تا شاید با این روش رأی دور بعدشان تضمین شود.

وی ابراز کرد: نمی دانم باز هم می‌گویند راحت می‌خوابیم من که این رفتارها را می بی نم و این همه بی خیالی را می بی نم راحت نمی‌خوابم، از فقراء شهرتان خجالت بکشید.

در صورت محرز شدن مطالب گفته شده تاجگردون، دستگاه قضائی ورود پیدا می‌کند

پیگیری‌های خبرنگار مهر از برخی منابع قضائی نشان می‌دهد موضوع مطرح شده از سوی نماینده مردم شهرستان‌های گچساران و باشت ربطی به دستگیری‌های شهرداران پیشین و فعلی، دوگنبدان ندارد.

بر اساس گفته این فرد، ابعاد پست آقای تاجگردون در دست بررسی است و در صورت صلاحدید و محرز شدن قوه قضائیه به این موضوع ورود پیدا می‌کند.

دستگیری شهرداران پیشین و فعلی دوگنبدان

در ۱۳ مرداد ماه امسال نیز دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد خبر از دستگیری شهرداران و برخی از کارکنان اداره ثبت و اسناد گچساران خبر داد.

به گفته سید وحید موسویان شهرداران فعلی و سابق شهر دوگنبدان و تعدادی از کارکنان شهرداری و اداره‌ی ثبت اسناد و املاک شهرستان گچساران به اتهامات مالی دستگیر و پس از تفهیم اتهام و صدور بازداشت موقت به زندان روانه شده‌اند.

وی افزود: دستور دستگیری و تعقیب سایر افراد مرتبط اعم از کارکنان شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک و اعضای تعاونی‌های مسکن صادر و فرآیند قانونی در حال طی شدن است.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: دستور نظارت و بررسی فرآیند عملکرد سایر شهرداران و شورای شهر شهرستان‌های تابعه صادر، و در صورت وقوع جرم به قید فوریت اقدام خواهد شد.

بعد از رسانه‌ای شدن این خبر حرف و حدیث‌های متعددی در فضای رسانه‌ای کهگیلویه و بویراحمد شدت گرفت تا اینکه شب گذشته نماینده مردم شهرستان‌های باشت و گچساران با انتشار پستی ابعاد دیگری از این ماجرا را خبری کرد.