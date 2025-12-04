  1. فرهنگ و ادب
میرهاشم میری، شاعر پیشکسوت و حافظ‌پژوه همدانی درگذشت

بامداد امروز بود که میرهاشم میری شاعر، پژوهشگر، رباعی‌سرا و از دوستان قیصر امین‌پور و سیدحسن حسینی، به علت عارضه مغزی در یکی از بیمارستان‌های همدان درگذشت.

میری از پژوهشگران، ادیبان و شاعران بنام نسل اول انقلاب اسلامی در همدان و معاصر با سیدحسن حسینی، سلمان هراتی، قیصر امین پور و… بود و اهل ادب و شعر، او را بیشتر با رباعیاتش می‌شناسند. جدا از سرایش رباعی و تسلط بر تاریخ ادبیات فارسی، شناخت و علاقه میری نسبت به حافظ، او را به یکی از مفسران و شارحان زبده دیوان حافظ تبدیل کرده بود.

دکتر محمدرضا روزبه شاعر و استاد دانشگاه درباره میرهاشم میری نوشته است:

«میرهاشم میری هم رفت. شاعر، مدرس ادبیات فارسی و حافظ‌پژوه پیشکسوت همدانی، خوش‌محضر، نکته‌دان و بذله‌گو.

از شاعران فعال دهه شصت بود، رباعی و غزل حماسه می‌سرود و بعدها سرخورده از ازدحام و ابتذال برخی فضاهای ادبی و شعری، بیشتر به تدریس و پژوهش گرایید.

آخرین‌بار چند سال پیش در مراسم بزرگداشت غلامرضا بکتاش شاعر کودک و نوجوان در ملایر دیدمش؛ در آستانه هفتاد سالگی همچنان پرشور و حال بود و با صفا و صمیمی.

خداحافظ هم‌نشین روزها و شب‌های شعر و شور و درس و بحث! سفرت خوش باد!

با آنکه دل رمیده بی‌اقبال است

از یاد تو شرح سینه مالامال است

از بام تو چشم برنمی‌گردانیم

این رسم کبوتران خونین‌بال است».

جواد شیخ الاسلامی

