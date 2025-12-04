  1. استانها
  2. مرکزی
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸

ساپینتو: طلسم هشت‌ساله را می‌شکنیم

ساپینتو: طلسم هشت‌ساله را می‌شکنیم

اراک- سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران گفت: ناکامی‌های متوالی آبی‌پوشان برابر پرسپولیس طی هشت سال گذشته، «طلسمی طولانی» است و زمان پایان این انتظار فرا رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو عصر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار حساس استقلال و پرسپولیس در چارچوب دربی ۱۰۶ تهران، با صراحت به آمار نه‌چندان مطلوب تیمش در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: هشت سال و ۱۸ بازی است که پرسپولیس را نبرده‌ایم، این زمان زیادی است و حالا وقت بردن است.

وی با تبریک قهرمانی تیم کشتی باشگاه استقلال، تمرکز خود را بر بازی بزرگ پیش رو معطوف کرد و افزود: دربی همیشه فضای خاصی دارد و به طور حتم با حضور هواداران، جو فوق‌العاده‌ای شکل خواهد گرفت.
سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال تهران بیان کرد: اهمیت این بازی را می‌دانیم و حتی با وجود اینکه یک بازی کمتر از پرسپولیس داریم و صدرنشین هستیم، ارزش تاریخی این دیدار برای ما روشن است.

ساپینتو گفت: به پرسپولیس احترام می‌گذاریم بازی خانگی آن‌هاست و فشار بیشتری روی آن‌ها خواهد بود، چرا که در جدول پایین‌تر از ما هستند.
وی افزود: هر دو تیم در شرایط مشابه قرار دارند و می‌دانیم هواداران انتظار برد دارند.

ساپینتو گفت: تمرکز ما بر ارائه یک نمایش فنی و تاکتیکی است، استقلال آمادگی دارد تا با انگیزه‌ای مضاعف وارد زمین شود و طلسم هشت‌ساله را پایان دهد.

کد خبر 6678182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها