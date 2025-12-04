به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو عصر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار حساس استقلال و پرسپولیس در چارچوب دربی ۱۰۶ تهران، با صراحت به آمار نهچندان مطلوب تیمش در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: هشت سال و ۱۸ بازی است که پرسپولیس را نبردهایم، این زمان زیادی است و حالا وقت بردن است.
وی با تبریک قهرمانی تیم کشتی باشگاه استقلال، تمرکز خود را بر بازی بزرگ پیش رو معطوف کرد و افزود: دربی همیشه فضای خاصی دارد و به طور حتم با حضور هواداران، جو فوقالعادهای شکل خواهد گرفت.
سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال تهران بیان کرد: اهمیت این بازی را میدانیم و حتی با وجود اینکه یک بازی کمتر از پرسپولیس داریم و صدرنشین هستیم، ارزش تاریخی این دیدار برای ما روشن است.
ساپینتو گفت: به پرسپولیس احترام میگذاریم بازی خانگی آنهاست و فشار بیشتری روی آنها خواهد بود، چرا که در جدول پایینتر از ما هستند.
وی افزود: هر دو تیم در شرایط مشابه قرار دارند و میدانیم هواداران انتظار برد دارند.
ساپینتو گفت: تمرکز ما بر ارائه یک نمایش فنی و تاکتیکی است، استقلال آمادگی دارد تا با انگیزهای مضاعف وارد زمین شود و طلسم هشتساله را پایان دهد.
