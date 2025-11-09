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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۱۷

اراک میزبان دربی ۱۰۶ پایتخت شد

اراک میزبان دربی ۱۰۶ پایتخت شد

اراک – ورزشگاه امام‌خمینی(ره) شهر اراک در نشست هیات مدیره باشگاه پرسپولیس، به‌عنوان میزبان دیدار رفت شهرآورد پایتخت میان دو تیم پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز یکشنبه هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس که با حضور تمامی اعضا برگزار شد، موضوع انتخاب میزبان شهرآورد ۱۰۶ و تعیین رئیس هیئت‌مدیره در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، سید علیرضا سیداردوبادی با رأی اعضای هیئت‌مدیره به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب شد و در ادامه، شهر اراک به‌عنوان میزبان دیدار رفت شهرآورد تهران انتخاب شد.

این دیدار حساس میان دو تیم پرطرفدار پایتخت، روز جمعه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال کشور در ورزشگاه امام‌خمینی (ره) اراک برگزار خواهد شد.

گفتنی است شهر اراک پیش از این نیز سابقه میزبانی از رقابت‌های مهمی چون دربی و سوپرجام را داشته و با توجه به زیرساخت‌های مناسب و تجربه موفق، بار دیگر به‌عنوان میزبان این رقابت حساس انتخاب شد.

طبق آئین‌نامه، باشگاه پرسپولیس در این دیدار میزبان اصلی محسوب می‌شود و از میان چهار گزینه پیشنهادی، در نهایت اراک با رأی اعضای هیئت‌مدیره به‌عنوان محل برگزاری انتخاب شد، این تصمیم پس از طی مراحل قانونی به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6650473

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