به گزارش خبرنگار مهر اوسمار ویرا عصر پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی دربی تهران، از استقبال باشکوه هواداران و مهمان‌نوازی مردم اراک قدردانی کرد و گفت: تیم ما با آمادگی کامل و تمرکز لازم برای ارائه یک بازی تماشایی فردا به میدان می‌رود.

وی افزود: هیچ قولی پیش از آغاز بازی به کسی داده نمی‌شود، بازیکنان با اجرای دقیق برنامه‌های تمرینی در تمامی رقابت‌ها، برای کسب بهترین نتیجه آماده هستند.

سرمربی تیم پرسپولیس با اشاره به حساسیت شرایط هر دو تیم در این نبرد تأکید کرد: تیم استقلال و پرسپولیس به دنبال نمایشی فنی و تاکتیکی هستند تا رضایت هواداران را جلب کنند.

ویرا تاکید کرد: برنامه ما با تمرکز بر حفظ توپ، حملات سازمان‌یافته و بازی هماهنگ در خطوط مختلف، به دنبال کسب سه امتیاز و پاسخگویی به تلاش بازیکنان و امید هواداران است.

بازی دربی شماره ۱۰۶ تهران، روز جمعه بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار می‌شود.