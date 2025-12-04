  1. استانها
  2. مرکزی
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۱

ویرا: پرسپولیس با آمادگی کامل وارد دربی ۱۰۶ می‌شود

ویرا: پرسپولیس با آمادگی کامل وارد دربی ۱۰۶ می‌شود

اراک- سرمربی تیم پرسپولیس گفت: این تیم با آمادگی کامل و برنامه‌ای تاکتیکی برای کسب سه امتیاز حساس برابر استقلال وارد میدان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر اوسمار ویرا عصر پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی دربی تهران، از استقبال باشکوه هواداران و مهمان‌نوازی مردم اراک قدردانی کرد و گفت: تیم ما با آمادگی کامل و تمرکز لازم برای ارائه یک بازی تماشایی فردا به میدان می‌رود.

وی افزود: هیچ قولی پیش از آغاز بازی به کسی داده نمی‌شود، بازیکنان با اجرای دقیق برنامه‌های تمرینی در تمامی رقابت‌ها، برای کسب بهترین نتیجه آماده هستند.

سرمربی تیم پرسپولیس با اشاره به حساسیت شرایط هر دو تیم در این نبرد تأکید کرد: تیم استقلال و پرسپولیس به دنبال نمایشی فنی و تاکتیکی هستند تا رضایت هواداران را جلب کنند.

ویرا تاکید کرد: برنامه ما با تمرکز بر حفظ توپ، حملات سازمان‌یافته و بازی هماهنگ در خطوط مختلف، به دنبال کسب سه امتیاز و پاسخگویی به تلاش بازیکنان و امید هواداران است.

بازی دربی شماره ۱۰۶ تهران، روز جمعه بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار می‌شود.

کد خبر 6678159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها