به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گلمحمدی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی با آلومینیوم اراک اظهار کرد: با توجه به شرایط جدول، بازی بسیار مهمی پیشرو داریم. هدف اصلی ما کسب سه امتیاز است و در یک بازی خانگی، با حضور هواداران پرشورمان میتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
وی افزود: آلومینیوم تیم قابل احترام و باکیفیتی است و میدانیم مسابقه برای هر دو تیم سخت خواهد بود. فردا داشتن تمرکز، خصوصاً تمرکز دفاعی و گلنخوردن، بسیار اهمیت دارد. باید از موقعیتهایی که در هر بازی به دست میآوریم بهتر استفاده کنیم و فرصتطلبتر باشیم، چون این موقعیتها بهسختی ایجاد میشود.
سرمربی فولاد خوزستان با دعوت از هواداران برای حمایت در ورزشگاه گفت: حضور هواداران همیشه برای ما نعمت است. امیدوارم با توجه به تعطیلی فردا و تسهیل رفتوآمد، شاهد حضور پرتعداد و پرشور آنها باشیم. بخش بزرگی از قدرت تیمی ما از هواداران میآید.
گلمحمدی درباره شرایط دو تیم توضیح داد: آلومینیوم نسبت به گذشته تغییرات زیادی داشته و بازیکنان جوان باانگیزهای وارد تیم شدهاند. از طرفی با توجه به مصدومیتهایی که داریم، فرصت بازی برای جوانان فولاد هم بیشتر شده است، بنابراین ممکن است شاهد تقابل دو تیم جوان باشیم.
وی درباره غایبان تیم گفت: بهجز سینا مریدی که محروم است، باقی بازیکنان در دسترس هستند. چهار مسابقه تا پایان نیمفصل پیشرو داریم به همراه بازی حذفی و تمام تمرکزمان روی این مسابقات مهم است.
گلمحمدی درباره نقلوانتقالات نیمفصل اظهار کرد: فعلاً خیلی وارد این بحث نشدهایم، اما هر پنجرهای فرصت تقویت برای همه تیمهاست. نگاه ما فعلاً به همین چهار بازی است.
وی در پایان با اشاره به نقش مدیرعامل باشگاه گفت: حمیدرضا گرشاسبی نیازمند حمایت است و هیچکس بهصورت فردی نمیتواند این مسیر را پیش ببرد. باید حمایت کارخانه و هواداران بیشتر شود تا بتوانیم در ادامه فصل قویتر ظاهر شویم.
