به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قشم با تأکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از تیم دیپلماسی کشور، اظهار کرد: هرگونه تضعیف یا بی‌اعتمادی‌سازی نسبت به مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی در شرایط کنونی، بی‌تقوایی سیاسی و از منظر شرعی اقدامی نادرست است و همه باید برای برگزاری مذاکراتی قوی، هوشمندانه و عزتمندانه همکاری کنند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و تحولات منطقه‌ای بیان کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید فرموده‌اند، هدف اصلی آمریکا از فشار و مذاکره، تسلیم ایران است، اما این راهبرد با شکست‌های پی‌درپی مواجه شده و امروز خود آنان به بن‌بست رسیده‌اند.

حاجبی افزود: راهبرد آمریکایی‌ها در سال‌های اخیر بر خلع سلاح محور مقاومت، تضعیف ایران و ایجاد اغتشاشات داخلی متمرکز بود، اما در هیچ‌یک از این مراحل به موفقیت نرسیدند. جنگ ۱۲ روزه به‌روشنی نشان داد که آمریکا و متحدانش توان تحقق اهداف خود را ندارند و همین مسئله باعث تغییر محاسبات آن‌ها شده است.

امام جمعه قشم تصریح کرد: آغاز مذاکرات نه نشانه عقب‌نشینی ایران، بلکه نتیجه شکست راهبردی رژیم صهیونیستی در کشاندن آمریکا به جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی است. صهیونیست‌ها برای فرار از باتلاق منطقه‌ای به‌دنبال شعله‌ور کردن جنگ بودند، اما این پروژه نیز ناکام ماند.

مذاکره ابزار سیاسی است نه نشانه تسلیم

حاجبی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی با بی‌اعتمادی حداکثری وارد گفت‌وگوها شده است، گفت: مذاکرات صرفاً در چارچوب موضوع هسته‌ای انجام می‌شود و هیچ‌یک از مسائل دفاعی و توان بازدارنده کشور قابل مذاکره نیست. مذاکره ابزار سیاسی برای کاهش تهدید و رفع تحریم‌هاست، نه عقب‌نشینی از اصول.

وی ادامه داد: برخلاف القائات رسانه‌ای دشمن، این آمریکا است که بیش از ایران به مذاکره نیاز دارد، زیرا ورود به جنگ فرسایشی برای آن‌ها به معنای شکست قطعی خواهد بود؛ شکستی که توان تحمل آن را ندارند.

انسجام ملی، کلید عبور از جنگ شناختی دشمن

امام جمعه قشم با اشاره به تلاش دشمن برای انتقال جنگ از عرصه نظامی به حوزه ادراک و شناخت گفت: امروز دشمن ایمان، امید، اعتماد، آگاهی و اراده ملت ایران را هدف قرار داده است و پاسخ به این جنگ شناختی، تقویت همبستگی اجتماعی و اعتماد متقابل میان مردم، دولت و رهبری است.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که در حوادث و اغتشاشات اخیر مشاهده شد، ملت ایران با وجود اختلاف‌نظرهای داخلی، در بزنگاه‌ها کنار نظام ایستاده و پروژه‌های دشمن را خنثی کرده است.

پیام راهبردی حضور رهبر انقلاب در دهه فجر

حاجبی با اشاره به حضور اخیر رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر امام خمینی(ره) و حسینیه امام خمینی(ره) گفت: این حضورها در اوج تهدیدات خارجی، حامل پیام‌های مهمی از جمله وحدت فرماندهی، آرامش مدیریت نظام، بی‌اثر بودن پروژه مرعوب‌سازی دشمن و شکست روایت ناآرامی بود.

وی افزود: این رفتار ریشه در مکتب اهل‌بیت(ع)، سیره امام خمینی(ره) و ایمان عمیق به وعده‌های الهی دارد؛ جایی که شجاعت، محصول آرامش ایمانی است، نه صرفاً جسارت فردی.

۲۲ بهمن امسال متفاوت خواهد بود

امام جمعه قشم با اشاره به پیش‌رو بودن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دشمن روی ترس دولت‌های منطقه و خیانت عناصر داخلی حساب کرده، اما ملت ایران بر ایمان به خدا و اعتماد به رهبری تکیه دارد. به فضل الهی، ۲۲ بهمن امسال نیز جلوه‌ای متفاوت از اقتدار، بصیرت و انسجام ملی خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: گذر زمان نه‌تنها انقلاب اسلامی را فرسوده نکرده، بلکه اصالت و خاستگاه‌های آن را تقویت کرده است. انقلابی‌ماندن، نسخه تضمین ایران قوی است و بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب، تحول انسانی است که ضامن تداوم این مسیر خواهد بود.