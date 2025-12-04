به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی شامگاه پنجشنبه در جریان سفر به قم و در حاشیه دیدار با شماری از مسئولان و مدیران مراکز مشاوره اسلامی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به گستره فعالیت‌های سازمان بهزیستی تأکید کرد: تمامی گروه‌های معلولیت در کشور نیازمند دریافت خدمات کیفی و گسترده‌تری هستند و تلاش این سازمان بر پاسخ‌گویی دقیق‌تر به این نیازها متمرکز شده است.



وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهزیستی و حوزه علمیه افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، ۳۰ مرکز سماح وابسته به حوزه علمیه که در عرصه مشاوره و راهنمایی فعالیت دارند، تعاملات گسترده‌تری با سازمان بهزیستی خواهند داشت و این همکاری ظرفیت ارتقای استانداردهای مشاوره‌ای در سطح ملی را به همراه دارد.



وی به هدف‌گذاری‌های مشترک حوزه علمیه و سازمان بهزیستی اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه تولید محتوای مرتبط با فقه معلولیت، احکام و مسائل مورد نیاز این جامعه، توافق شده است که نشست‌های علمی، برنامه‌های آموزشی و چارچوبی پنج‌ساله با شاخص‌های معین تدوین شود تا عمق فعالیت‌های علمی و پژوهشی در این عرصه افزایش یابد.



رئیس سازمان بهزیستی در ادامه، آماری از وضعیت جمعیتی افراد دارای معلولیت در کشور ارائه کرد و گفت: بر اساس برآوردها حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور با نوعی از معلولیت مواجه هستند که این میزان نزدیک به ۱۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد.



وی گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از این افراد تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی قرار گرفته‌اند و سایر افراد نیز به دلیل برخورداری از حمایت خانوادگی یا توانمندی‌های شخصی، نیاز کمتری به خدمات مستقیم سازمان دارند.



حسینی با اشاره به اینکه درجه‌بندی خدمات بر اساس شدت و نوع معلولیت تعیین می‌شود، تصریح کرد: به رغم تلاش‌های انجام‌شده، همچنان برخی افراد نیازمند خارج از پوشش مانده‌اند و ارتقای عدالت خدماتی از اولویت‌های مهم سازمان است.



وی سپس به تشریح برنامه‌های اشتغال و حمایت اجتماعی در استان قم پرداخت و اعلام کرد: تمامی زنان سرپرست خانوار در روستاها و مناطق عشایری تحت پوشش بیمه اجتماعی رایگان قرار خواهند گرفت و ۲۰ درصد زنان ساکن در شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر نیز از همین خدمات برخوردار می‌شوند.



وی گفت: در ادامه برنامه‌های حمایتی، دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان تا پایان سال برگزار خواهد شد و بیش از چهار هزار نفر از افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های دولتی استخدام می‌شوند.



رئیس سازمان بهزیستی از ایجاد ساختگاه پنل خورشیدی ویژه اشتغال‌زایی معلولان سخت‌اشتغال در قم خبر داد و افزود: این مجموعه برای ۶۰۰ نفر زمینه اشتغال و ایجاد درآمد ماهانه را فراهم می‌کند.



وی ادامه داد: این پنل‌ها علاوه بر تولید برق، زمینه سهامدار شدن معلولان را ایجاد می‌کنند و زمین پروژه نیز در حال آماده‌سازی است و پیش‌بینی می‌شود طی سه ماه آینده به بهره‌برداری برسد.



وی همچنین درباره سایر پروژه‌های در دست اجرا در قم توضیح داد و افزود: دهکده سلامت اجتماعی سالمندان با مشارکت خیرین و با استفاده از ظرفیت مزارع خورشیدی برای درآمدزایی در حال اجراست و مجموعه اقامتی رفاهی قم نیز با پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی به مراحل پایانی نزدیک شده است.