آزمون استخدامی محاکم صلح در استان سمنان برگزار شد

حجت الاسلام محمد صادق اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری آزمون استخدامی محاکم صلح در سمنان همزمان با صبح آدینه خبر داد و ابراز کرد: مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان سمنان، میزبان این آزمون استخدامی بود.

وی با بیان اینکه این آزمون استخدامی تکمیل کادر محسوب می‌شود، افزود: ۷۱۱ داوطلب از سراسر استان سمنان در این آزمون حضور داشتند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه ۴۸ نفر قرار است که در این آزمون پذیرفته شوند، بیان کرد: این آزمون به صورت کشوری امروز در تمام استان‌ها برگزار شد.

اکبری بیان کرد: نتیجه آزمون نیز از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی و همچنین قوه قضائیه متعاقباً اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۴۳۹ نفر زن و ۲۷۲ نفر مرد در این آزمون استخدامی حضور داشته‌اند، افزود: این آزمون برای استخدام نیرو در راستای محاکم صلح که از رویه‌های جدید دوره تحول قوه قضائیه است، محسوب می‌شود.